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    Мультитест замість ЗНО: зареєструватись на іспит треба до 9 квітня

    Мультитест замість ЗНО: зареєструватись на іспит треба до 9 квітня
    фото з відкритих джерел

    В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, яким буде тест з української мови

    Цього року зовнішнє незалежне оцінювання буде спрощеним – абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест. Зареєструватися на вступний тест треба до 9 квітня.

    Іспит пройде у комп’ютерному форматі й міститиме три предметні блоки: з української мови, математики та історії України.

    В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, яким буде тест з української мови, і як його будуть оцінювати.

    А вже наприкінці квітня відомство опублікує демонстраційний варіант мультипредметного тесту.

    Зміст завдань тестового блоку з української мови буде відповідати програмі ЗНО з української мови.

    «Зверніть увагу, що у відповідній програмі вас має цікавити лише та частина, що стосується української мови.

    Ця частина охоплює всі мовні теми, вивчення яких передбачено в шкільному курсі української мови», – кажуть в УЦОЯО.

    Зокрема, у національному мультипредметному тесті будуть завдання з таких тем:

    • Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія;
    • Лексикологія. Фразеологія;
    • Будова слова. Словотвір;
    • Морфологія;
    • Синтаксис;
    • Стилістика;
    • Розвиток мовлення.

    «Питома вага до того чи того розділу мовознавства в змісті блоку НМТ з української мови загалом відповідає тому, що характеризує зміст тестів ЗНО з української мови.

    Щоправда, розділам «Стилістика» та «Розвиток мовлення» приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування», – пояснює УЦОЯО.

    У блоці з української мови буде 20 завдань, серед яких:

    • 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з 4 або 5 варіантів;
    • 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»).

    У частині з української мови не буде завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей.

    Також у тесті не буде завдань з української літератури.

    Завдання з української мови будуть оцінювати відповідно до схеми нарахування балів, яку застосовують в ЗНО.

    Тобто по 1 тестовому балу будуть нараховувати за:

    • кожну правильну відповідь (у завданні з вибором однієї відповіді);
    • кожну правильну логічну пару (у завданні на відповідність).

    За виконання завдань з української мови можна отримати від 0 до 35 балів.

    Свій результат (тобто кількість набраних балів) ви знатимете одразу після виконання всіх блоків мультипредметного тесту.

    Пізніше результат кожного блоку переведуть у шкалу 100-200 балів.

    Нагадаємо, при вступі абітурієнт також матиме один сертифікат про проходження ЗНО, а не чотири.

    В умовах війни підготовку до ЗНО можна продовжувати у школах дистанційно або офлайн, якщо є така можливість.

    Також можна навчатися за допомогою платформи «Всеукраїнська школа онлайн».

    У Центрі оцінювання якості освіти також радять використовувати:

    Нагадаємо, через війну в Україні спростили ЗНО-2022 і розробили мультидисциплінарний тест.

    За попередніми даними, майбутні вступники складатимуть його в липні.

    Теги: росія окупанти освіта війна школа мова література українська мова навчання Україна окупація #stoprussia
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    Мультитест замість ЗНО: зареєструватись на іспит треба до 9 квітня