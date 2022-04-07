Мультитест замість ЗНО: зареєструватись на іспит треба до 9 квітня
В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, яким буде тест з української мови
Цього року зовнішнє незалежне оцінювання буде спрощеним – абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест. Зареєструватися на вступний тест треба до 9 квітня.
Іспит пройде у комп’ютерному форматі й міститиме три предметні блоки: з української мови, математики та історії України.
В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, яким буде тест з української мови, і як його будуть оцінювати.
А вже наприкінці квітня відомство опублікує демонстраційний варіант мультипредметного тесту.
Зміст завдань тестового блоку з української мови буде відповідати програмі ЗНО з української мови.
«Зверніть увагу, що у відповідній програмі вас має цікавити лише та частина, що стосується української мови.
Ця частина охоплює всі мовні теми, вивчення яких передбачено в шкільному курсі української мови», – кажуть в УЦОЯО.
Зокрема, у національному мультипредметному тесті будуть завдання з таких тем:
- Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія;
- Лексикологія. Фразеологія;
- Будова слова. Словотвір;
- Морфологія;
- Синтаксис;
- Стилістика;
- Розвиток мовлення.
«Питома вага до того чи того розділу мовознавства в змісті блоку НМТ з української мови загалом відповідає тому, що характеризує зміст тестів ЗНО з української мови.
Щоправда, розділам «Стилістика» та «Розвиток мовлення» приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування», – пояснює УЦОЯО.
У блоці з української мови буде 20 завдань, серед яких:
- 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з 4 або 5 варіантів;
- 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»).
У частині з української мови не буде завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей.
Також у тесті не буде завдань з української літератури.
Завдання з української мови будуть оцінювати відповідно до схеми нарахування балів, яку застосовують в ЗНО.
Тобто по 1 тестовому балу будуть нараховувати за:
- кожну правильну відповідь (у завданні з вибором однієї відповіді);
- кожну правильну логічну пару (у завданні на відповідність).
За виконання завдань з української мови можна отримати від 0 до 35 балів.
Свій результат (тобто кількість набраних балів) ви знатимете одразу після виконання всіх блоків мультипредметного тесту.
Пізніше результат кожного блоку переведуть у шкалу 100-200 балів.
Нагадаємо, при вступі абітурієнт також матиме один сертифікат про проходження ЗНО, а не чотири.
В умовах війни підготовку до ЗНО можна продовжувати у школах дистанційно або офлайн, якщо є така можливість.
Також можна навчатися за допомогою платформи «Всеукраїнська школа онлайн».
У Центрі оцінювання якості освіти також радять використовувати:
- тести минулих років з розділу «Підготовка. Тести минулих років» – там потрібно обрати закладки «Українська мова і література» та «Українська мова»;
- відеороз’яснення до завдань ЗНО минулих років: Пробне ЗНО-2020; Пробне ЗНО-2021(відео №2, відео №3); Підготовка до ЗНО-2021;
- короткі тематичні тести в онлайн-тестувальнику з української мови на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти тощо.
Нагадаємо, через війну в Україні спростили ЗНО-2022 і розробили мультидисциплінарний тест.
За попередніми даними, майбутні вступники складатимуть його в липні.