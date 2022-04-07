Мультитест замість ЗНО: зареєструватись на іспит треба до 9 квітня

В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, яким буде тест з української мови

Цього року зовнішнє незалежне оцінювання буде спрощеним – абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест. Зареєструватися на вступний тест треба до 9 квітня.

Іспит пройде у комп’ютерному форматі й міститиме три предметні блоки: з української мови, математики та історії України.

В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, яким буде тест з української мови, і як його будуть оцінювати.

А вже наприкінці квітня відомство опублікує демонстраційний варіант мультипредметного тесту.

Зміст завдань тестового блоку з української мови буде відповідати програмі ЗНО з української мови.

«Зверніть увагу, що у відповідній програмі вас має цікавити лише та частина, що стосується української мови.

Ця частина охоплює всі мовні теми, вивчення яких передбачено в шкільному курсі української мови», – кажуть в УЦОЯО.

Зокрема, у національному мультипредметному тесті будуть завдання з таких тем:

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія;

Лексикологія. Фразеологія;

Будова слова. Словотвір;

Морфологія;

Синтаксис;

Стилістика;

Розвиток мовлення.

«Питома вага до того чи того розділу мовознавства в змісті блоку НМТ з української мови загалом відповідає тому, що характеризує зміст тестів ЗНО з української мови.

Щоправда, розділам «Стилістика» та «Розвиток мовлення» приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування», – пояснює УЦОЯО.

У блоці з української мови буде 20 завдань, серед яких:

15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з 4 або 5 варіантів;

5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»).

У частині з української мови не буде завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей.

Також у тесті не буде завдань з української літератури.

Завдання з української мови будуть оцінювати відповідно до схеми нарахування балів, яку застосовують в ЗНО.

Тобто по 1 тестовому балу будуть нараховувати за:

кожну правильну відповідь (у завданні з вибором однієї відповіді);

кожну правильну логічну пару (у завданні на відповідність).

За виконання завдань з української мови можна отримати від 0 до 35 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів) ви знатимете одразу після виконання всіх блоків мультипредметного тесту.

Пізніше результат кожного блоку переведуть у шкалу 100-200 балів.

Нагадаємо, при вступі абітурієнт також матиме один сертифікат про проходження ЗНО, а не чотири.

В умовах війни підготовку до ЗНО можна продовжувати у школах дистанційно або офлайн, якщо є така можливість.

Також можна навчатися за допомогою платформи «Всеукраїнська школа онлайн».

У Центрі оцінювання якості освіти також радять використовувати:

Нагадаємо, через війну в Україні спростили ЗНО-2022 і розробили мультидисциплінарний тест.

За попередніми даними, майбутні вступники складатимуть його в липні.