Україна втратила на сході 51-річного військового

Померлому Олександру Оросу був 51 рік

Причиною смерті військового стала тромбоемболія легеневої артерії

У зоні проведення операції Об’єднаних сил 11 серпня помер 51-річний військовий Олександр Орос з Новояворівська Львівської області. Про це у Facebook повідомила Новояворівська міська рада.

«Вчора, 11 серпня, у зоні проведення операції Об’єднаних сил помер 51-річний новояворівчанин – Олександр Васильович Орос, рядовий 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. В Олександра залишилась мати», – йдеться у повідомлені.

Новояворівська міська рада висловлює співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Олександра. Деталей його смерті наразі не повідомляють. Інформацію щодо чину похорону Ороса обіцяють повідомити згодом.

Натомість у штабі Об’єднаних сил розповіли деталі.

«Смерть бійця не пов'язана з веденням бойових дій. Він помер через погіршення здоров'я», – сказали 24 каналу у штабі Об’єднаних сил.

Військові додали, що причиною смерті Ороса стала тромбоемболія легеневої артерії.

Відомо, що боєць був рядовим 24-й окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

До слова, сьогодні бойовики поранили бійця операції Об'єднаних сил .

Нагадаємо, останнім часом на Донбасі посилились обстріли з боку окупантів, у результаті яких є загиблі та поранені українські військові, а також місцеві жителі.

Так, Під час обстрілу російських бойовиків біля Новолуганського отримав смертельне поранення військовослужбовець Збройних сил з Новограда-Волинського Житомирської області Олексій Кайданович

До слова, Росія готує перший у 2021 році «гумконвой» на окупований Донбас.