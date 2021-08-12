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    Україна втратила на сході 51-річного військового

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    Померлому Олександру Оросу був 51 рік - Україна втратила на сході 51-річного військового
    Померлому Олександру Оросу був 51 рік
    Фото: Новояворівська міська рада

    Причиною смерті військового стала тромбоемболія легеневої артерії

    У зоні проведення операції Об’єднаних сил 11 серпня помер 51-річний військовий Олександр Орос з Новояворівська Львівської області. Про це у Facebook повідомила Новояворівська міська рада.

    «Вчора, 11 серпня, у зоні проведення операції Об’єднаних сил помер 51-річний новояворівчанин – Олександр Васильович Орос, рядовий 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. В Олександра залишилась мати», – йдеться у повідомлені.

    Новояворівська міська рада висловлює співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Олександра. Деталей його смерті наразі не повідомляють. Інформацію щодо чину похорону Ороса обіцяють повідомити згодом.

    Натомість у штабі Об’єднаних сил розповіли деталі.

    «Смерть бійця не пов'язана з веденням бойових дій. Він помер через погіршення здоров'я», – сказали 24 каналу у штабі Об’єднаних сил.

    Військові додали, що причиною смерті Ороса стала тромбоемболія легеневої артерії.

    Відомо, що боєць був рядовим 24-й окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

    До слова, сьогодні бойовики поранили бійця операції Об'єднаних сил .

    Нагадаємо, останнім часом на Донбасі посилились обстріли з боку окупантів, у результаті яких є загиблі та поранені українські військові, а також місцеві жителі.

    Так, Під час обстрілу російських бойовиків біля Новолуганського отримав смертельне поранення військовослужбовець Збройних сил з Новограда-Волинського Житомирської області Олексій Кайданович

    До слова, Росія готує перший у 2021 році «гумконвой» на окупований Донбас.

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    Теги: Донбас Львівщина смерть військові Операція Об’єднаних сил
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    Україна втратила на сході 51-річного військового