Ляшко готовий домовлятися з Путіним заради відновлення миру



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Олег Ляшко наголосив, що у переговорах буде жорстко відстоювати національні інтереси

Я готовий сісти і розмовляти з Путіним на зрозумілій йому мові, я знаю російську, мені перекладачів і посередників не треба, - Ляшко

Лідер Радикальної партії, кандидат у президенти Олег Ляшко задля відновлення миру і повернення територій готовий домовлятися з президентом РФ Володимиром Путіним напряму, без посередників. Про це Ляшко заявив в програмі «Інтерв`ю з кандидатом. Про головне» на телеканалі ICTV, повідомляє прес-служба РПЛ.

«Порошенко розказує, що не можна вести переговори з Путіним. Великий дипломат, а 1,5 роки з Путіним переговори не веде. А я готовий з Путіним, з Трампом, з ким завгодно вести переговори заради того, щоб повернути території і відновити мир. Я готовий сісти і розмовляти з Путіним на зрозумілій йому мові, я знаю російську, мені перекладачів і посередників не треба. Ефективніше це робити без них, бо у кожного посередника свій інтерес і не зрозуміло, чи є там український інтерес», - зауважив народний депутат.

Ляшко наголосив, що у переговорах буде жорстко відстоювати національні інтереси.

«Я не здам жодного метра і жодного дюйма національних інтересів. Ніяких самостійщин, автономій, ніякого зовнішнього контролю, ніяких маріонеток, на руках яких кров. Для цього треба жорстко відстоювати свої інтереси. Вони ж бачать, коли ти готовий прогнутися, продемонструвати гнучкість своєї спини», - сказав Ляшко.

На його думку, для досягнення результату треба демонструвати сталеві нерви. Також Ляшко висловив особисте ставлення до Путіна.

«Путін зробив величезну стратегічну помилку. Може мені тяжче буде з ним переговори вести, але я, все-таки, скажу, що Путін найбільший лузер, якого я бачив у житті. Він зробив те, чого не зробив Гітлер. Посварив український і російський народи. Якби я був на місці Путіна, я б сам віддав Крим українцям, аби тільки жити з ними у дружбі і добрі. А він за кусочок землі посварив нас навіки», - підкреслив політик.