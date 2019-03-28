Блиск і злидні президентської гонки. Рахуємо витрати кандидатів вибори

Топ-10 кандидатів у президенти за розміром виборчих фондів очолив чинний президент. І це лише офіційні дані…

Кандидати у президенти відзвітували перед Центральною виборчою комісією, скільки коштів вони витратили на свою кампанію і звідки вони надходили, починаючи з моменту реєстрації у ЦВК до 18 березня. Основні витрати кандидатів, як правило, схожі. Левову частину виборчих бюджетів з’їдає реклама у ЗМІ, переважно на телебаченні. Далі йдуть зовнішня реклама, виробництво агітпродукції, оренда приміщень для зустрічей з виборцями тощо. Топ-10 кандидатів у президенти за розміром виборчих фондів очолив чинний президент.

Петро Порошенко – 415,6 млн

Президент України Петро Порошенко

Місце у рейтингах – 2-3, рівень підтримки 16,4% (за останніми соцдослідженнями КМІС, Центру Разумкова та групи «Рейтинг» від 25 березня)

Серед лідерів за витратами прогнозовано опинилися головні конкуренти на цих виборах – Тимошенко та Порошенко, але з великим відривом попереду все ж чинний президент. Він – один з небагатьох кандидатів, який проводить кампанію виключно власним коштом і точно єдиний такий з топ-кандидатів. Станом на 18 березня Порошенко витратив на свою кампанію 407,9 млн грн із загального фонду в 415,6 млн.

Юлія Тимошенко – 164 млн

Кандидат у президенти України, народний депутат Юлія Тимошенко

Місце в рейтингах – 2-3, рівень підтримки 16,6 %

Юлія Тимошенко веде свою кампанію виключно на гроші своєї партії. Вона вже витратила 164 млн грн. До подачі «Батьківщиною» фінансової декларації за перший квартал неможливо зрозуміти походження цих коштів, але схоже, що партія не відмовилася від тактики фінансування через підставних осіб. Таку схему визнають соратники Тимошенко і навіть сама кандидат. Вони пояснюють, що змушені вдаватись до таких маніпуляцій нібито через побоювання репресій, які загрожують реальним спонсорам кампанії Тимошенко. Важливий момент: до задекларованої суми не увійшла оплата помпезних форумів Тимошенко, оскільки вони проходили ще до початку кампанії.

Олександр Вілкул – 116,8 млн

Кандидат у президенти України, народний депутат Олександр Вілкул (фото: censor.net.ua)

Місце в рейтингах – 7, рівень підтримки – 4%

Не можна не відмітити кампанію Олександра Вілкула, який залишив далеко за спиною за витратами свого основного конкурента на «біло-блакитному» фланзі Юрія Бойка та взяв «бронзу» в офіційному фінансовому змаганні. Основні пожертви на кампанію Вілкула походили від фізосіб, які перевели на його рахунки 111,3 млн грн. Більшість фанатів-спонсорів Вілкула – з його рідного Кривого Рогу та підприємств, що належать до бізнес-орбіти тіньового спонсора Вілкула Ріната Ахметова. Значна частина цих коштів перекочувала з однієї до іншої кишені Ахметова як оплата ефірів Вілкула на його телеканалі «Україна». Масована реклама допомогла Вілкулу відкусити щось від показників Бойка, але здається, що він уперся у стелю.

Анатолій Гриценко – 101,9 млн

Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко (фото: Станіслав Груздєв, Главком)

Місце в рейтингах – 4–5, рівень підтримки – 9,7 %

Анатолій Гриценко на свою кампанію отримав від партії «Громадянська позиція» 36 млн, від юридичних осіб – 307 тис., а від фізичних – 76,6 млн. Особливо активно «полковнику» перераховували великі внески у більш як мільйон гривень жителі невеликого Володимир-Волинського. Так, тільки Дмитро та Олександр Юзвенки з цього міста поповнили виборчий бюджет Гриценка по 1,5 млн кожен. Цікаво, що минулого року той же Дмитро Юзвенко був обраний головою партійної організації Радикальної партії Ляшка в цьому місті.

Сергій Тарута – 96 млн

Кандидат у президенти України, народний депутат Сергій Тарута (фото: apostrophe.ua)

Місце в рейтингу – 12, рівень підтримки – 0,7 %

Кандидат Сергій Тарута вже підтримав Юлію Тимошенко і по факту зійшов з виборчих перегонів, але перед тим встиг провести одну з найзатратніших кампаній, яка обійшлася йому майже у сто мільйонів, з яких 33 млн – його власні кошти.

Володимир Зеленський – 95,4 млн

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський (фото: facebook)

Місце в рейтингу – 1, рівень підтримки – 0,7 %

Фаворит гонки за соцопитуваннями Володимир Зеленський не увійшов навіть до п’ятірки кандидатів за витратами, що дозволяє назвати його кампанію найефективнішою. Особливо якщо порівняти з попереднім фігурантом цього списку – Тарутою. У бюджеті коміка також присутні поки що «закриті» для чужих очей кошти партії «Слуга народу» (15,7 млн грн). 11,6 млн Зеленський вніс у кампанію як власні кошти, ще 7 млн додали три юрособи, а основну частку – 68,3 млн – перерахували приватні особи. Серед них – співвласники студії «Квартал 95» Сергій та Лариса Шефіри, керівник групи компаній «Метрополія» Віктор Куртєв, керівник консалтингової компанії «Бюро продажів» Андрій Крупкін, член наглядової ради банку «Глобус», у якому відкрито рахунок виборчого фонду Зеленського, Василь Бортник… Той самий середній клас, яким команда Зеленського прикривається, коли відбивається від звинувачень у фінансуванні олігархом Ігорем Коломойським. Є серед прихильників Зеленського, які перерахували йому мільйони, і такі оригінальні персонажі як одесит Олексій Козаченко, який був народним депутатом ІV–V скликання. Свого часу Козаченка звинувачували у вбивстві перехожого Олексія Жеребка. Телеканалу «1+1», на якому виходять ролики та програми за участю Зеленського, його штаб перерахував більш як 9 млн грн.

Олег Ляшко – 83,9 млн

Кандидат у президенти України, народний депутат Олег Ляшко (фото: informator.news)

Місце в рейтингу – 6, рівень підтримки – 5,3 %

Олег Ляшко, поточні рейтинги якого залишають бажати кращого, проводить кампанію за партійні кошти – «радикали» назбирали для свого лідера 75 млн грн, плюс ще майже «десятку» виділили приватні особи, серед яких чинні народні депутати Сергій Скуратовський, Віктор Галасюк та Валерія Заружко. Серед прихильників Ляшка виявилася «спадкова ясновидиця та віщунка» Наталія Еріставі, яка не пожалкувала для харизматичного кандидата з вилами 600 тис. грн. Більшість із зібраних коштів Ляшко витратив на ефіри на телебаченні та радіо, бо без постійного світла софітів головний «радикал» блякне. Найбільші статті витрат – за ефіри на телеканалі «Україна». Тут така ж ситуація, як і з Вілкулом: за чутками, Рінат Ахметов опікується обома цими кандидатами і таким чином перекладає гроші з однієї своєї кишені до іншої.

Олександр Шевченко – 61,1 млн

Кандидат у президенти України, народний депутат Олександр Шевченко (фото: 24tv.ua)

Місце в рейтингу – 10, рівень підтримки – 1,3 %

Цей кандидат сам по собі доволі ресурсний, проте власних коштів на кампанію не витрачав. Майже 40 млн йому зібрала партія «УКРОП», також долучились «Громадський рух Олександра Шевченка «Країна гідності і правди» (1,6 млн) та фізособи (26 млн). Всі без виключення надходження фізосіб – від мешканців та ФОПів з Івано-Франківської області, де розташований курорт «Буковель», що належить Шевченку. Основна стаття видатків штабу Шевченка – канал «1+1» та інші ресурси медіагрупи, що належать його соратнику Ігорю Коломойському. Власне завдяки постійній присутності в телевізорі цей кандидат демонстрував хорошу динаміку на початку кампанії, але наприкінці здав. Можна не сумніватись, що члени виборчих комісій від Шевченка в день виборів будуть допомагати представникам Зеленського.

Юрій Бойко – 47,3 млн

Кандидат у президенти України, народний депутат Юрій Бойко (фото: http://favoritekherson.co)

Місце в рейтингу – 4–5, рівень підтримки – 8,4 %

Бойко провів дуже консервативну кампанію, якої, в принципі, і чекав від нього колишній виборець Партії регіонів. Активна ротація на дружніх телеканалах «Інтер», «112» та «NewsOne» дозволила йому весь час перебувати поблизу трійки лідерів. Але активізація Вілкула дещо підкосила позиції Бойка. Цікаво тепер буде подивитись, як на «біло-блакитного» виборця вплинула поїздка кандидата до Москви на «перемовини» з «самим» Медведєвим. Таким чином Кремль за тиждень до виборів недвозначно показав свою ставку на цих виборах.

Андрій Садовий – 37,5 млн

Кандидат у президенти України, мер Львова Андрій Садовий (фото: samopomich.ua)

знявся з виборів

Можна констатувати, що повністю провальною вийшла кампанія у Андрія Садового, яку він почав задовго до того, як вона стартувала офіційно. Але справи йшли так кепсько, що мер Львова, аби зберегти обличчя, був змушений зняти кандидатуру на користь Анатолія Гриценка. Партія «Самопоміч» виділила на кампанію свого лідера 10,3 млн грн, фізичні та приватні особи загалом – 32,8 млн, а ще 200 тис. кандидат відірвав від власного сімейного бюджету. Цікаво, що заступник голови фракції «Самопоміч» та «права рука» Садового Олег Лаврик виявився щедрішим за шефа та перерахував на його кампанію 1,4 млн грн. Всього на «наступ» Садового з моменту офіційного початку кампанії було офіційно витрачено 37,5 млн.

Другий ешелон

Якщо основні кандидати не жаліють грошей на кампанію, бо розраховують на реальний результат, то пелотон, який реєструвався, аби створювати підтанцьовку цим основним кандидатам або розкручуватись на парламентські вибори, витрачається значно скромніше.

Доволі коштовним, хоч і не порівняти з лідерами, є балотування «свободівця» Руслана Кошулинського, який мітить не в президенти, а через рік у мери Львова. Партія виділила на нього 6,5 млн, а приватні особи зібрали ще 9,3 млн, проте великого вихлопу від кампанії, від якої самоусунувся лідер «Свободи» Олег Тягнибок, поки не видно.

Сюрприз цих виборів Ігор Смешко, не поскупився, заздалегідь продемонструвавши серйозність своїх намірів, і вклав у свою кампанію власні 500 грн. Ще 1500 грн додали юрособи, і 1,8 млн – фізособи. У звіті вистачає однакових підозрілих внесків по 97,25, по 194,50, 972,50 грн, а найбільший внесок – 150 тис. грн – внесла Оксана Решетник з Вінницької області. А от журналіст-мільйонер Дмитро Гордон, який не втомлюється розхвалювати Смешка на всі лади, на кампанію йому скидатися не поспішає.

Клон Юлії Володимирівни – Юрій Тимошенко, який жалівся, що в нього нема грошей на ведення кампанії, отримав 36 тис. грн від юросіб, та 22 тис. від фізосіб. Водночас раніше розповідав, що «пару фунтів» йому підкинув син з Англії та ще допоміг друг з Канади. Ні того, ні іншого у звіті не вбачається, хіба що в Канаді є селище міського типу Велика Новосілка, звідки Тимошенку прийшло 16 тис. грн. З отриманих грошей на 38 тис. 780 грн він оплатив листівки. Водночас не зрозуміло, з яких коштів були оплачені бігборди від його імені, які можна було розцінювати як агітацію проти «основної» Тимошенко.

Любитель давоських синіх шапок Ігор Шевченко свою нехитру кампанію, проводив власними коштами – 2,5 млн грн він витратив на листівки та білборди з гаслами про пошук дружини.

Інна Богословська, яка принесла до ЦВК 2,5 млн грн у пакеті, після цього оголосила збір коштів на подальшу кампанію, але, судячи з усього, безрезультатно. Їй довелося внести на свій виборчий рахунок 380 тис. власних коштів, які вона повністю витратила на послуги електричного зв’язку. Ці послуги для кандидатки надає ФОП Неруш Світлана Валеріївна, жінка з таким саме ім’ям, прізвищем та по батькові є членом окружної комісії від Богословської на одному з територіальних виборчих округів.

А от Ользі Богомолець вдалося назбирати на кампанію через приватних осіб понад 3,5 млн грн, які вона витратила на рекламу, намети та кілька заходів у різних музеях «в сфері сучасного іконопису». Судячи з цього, Богомолець готується відбирати набожний електорат у президента – в її наметах також роздають настінні календарі з зображенням православних ікон та перерахуванням церковних свят.

«Прості люди» перерахували на кампанію соціаліста Сергія Капліна аж 10 млн грн, причому переважають дивні суми по 299 тис. 99 грн 99 коп. Новий соратник Капліна, з яким вони оголосили про об’єднання, – соціаліст з куди більшим стажем Олександр Мороз має бюджет в рази менше – лише 260 тис. З них він майже половину витратив на перевидання своєї брошури «Відступати нікуди», друк якої замовив у видавництві Верховної Ради.

Заклятий конкурент Капліна на соціалістичному фланзі Ілля Ківа проводить кампанію дешево і сердито – лише за 30 тис. грн, які йому переказав один прихильник з промовистим прізвищем Луценко. Причому всю цю суму кандидат вже витратив на зустріч з виборцями в Чернігівському обласному драмтеатрі ім. Шевченка. Безкінечна присутність Ківи на ток-шоу каналів Віктора Медведчука, якщо вірити цьому звіту, відбувається на безоплатній основі.

Колишня журналістка Юлія Литвиненко намагається переконати, що проводить кампанію власним коштом – для цього їй не шкода накопичених 282 тис. грн. Але судячи зі звіту, ролики, в яких вона викривала головних конкурентів Порошенка, канал «Прямий» крутив по колу «з любові до мистецтва».

Голова партії «5.10» Геннадій Балашов любить розповідати, як багато прихильників у його екзотичної партії, але всі вони зібрали на його кампанію аж 27 тис. 684 грн. Це навіть менше, ніж у полковника Сергія Кривоноса, який знявся з виборів і перелетів у крісло заступника голови РНБО. Кривонос встиг зібрати 30,5 тис. грн, з яких витратив 17,5 тис.

«Розумна сила», від якої балотується у президенти Олександр Соловйов, спливала у справі «вбивства Бабченка» як партія, яку ледь не особисто фінансує Путін. У звіті вказаний десяток фізичних осіб, які профінансували кампанію Соловйова на 8,3 млн грн. Путіна серед них нема, проте є адвокат мера Одеси Геннадія Труханова та екс-голови ДФС Романа Насірова Олександр Лисак.

Ще п’ятірка кандидатів, які мають ознаки явно технічних, задекларували на рахунках своїх виборчих фондів суцільні нулі – це Олександр Ващенко, Олександр Данилюк, Роман Насіров, Руслан Ригованов плюс Дмитро Гнап, який вже знявся з виборів. У ще одного «технаря» Сергія Носенка – єдиний внесок у 20 тис. грн, а 500 грн, які прихильниця переказала Миколі Габеру, він так і не доніс до свого виборчого фонду.

Павло Вуєць, «Главком»