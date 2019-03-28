Ляшко і Бойко не прийшли на дебати з Гриценком: замість них поставили манекени



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У п'ятому випуску ток-шоу взяв участь лише Анатолій Гриценко

Кандидати на пост президента Юрій Бойко та Олег Ляшко не прийшли на політичне ток-шоу «Зворотний відлік» на Суспільному мовленні.

Таким чином, як повідомляє «Детектор медіа», у п'ятому випуску ток-шоу взяв участь лише Анатолій Гриценко, а замість Ляшка та Бойка у студії стояли два манекени.

Повідомляється, що Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила на ток-шоу трьох кандидатів на пост президента Анатолія Гриценка, Юрія Бойка та Олега Ляшка.

Ведучі ток-шоу Мирослава Барчук і Павло Казарін сказали, що Олег Ляшко та Юрій Бойко відмовилися від участі у «Зворотному відліку», пояснивши це тим, що мають зустріч із виборцями.

Ведучі додади, що під час зустрічі можуть бути присутні сотні осіб, у той час дискусію на Суспільному дивляться тисячі телеглядачів на трьох загальнонаціональних телеканалах, на 24-х регіональних телеканалах НСТУ, на різних інтернет-платформах та чути на хвилях «Українського радіо».

Нагадаємо, 18 березня відбулася прем’єра політичного ток-шоу «Зворотний відлік», в якій взяли участь двоє кандидатів на пост президента України: Олександр Мороз та Інна Богословська. Замість третього кандидата у президенти Сергія Капліна у студії був манекен. Він відмовився від участі у проекті за 3 год. до ефіру. Пан Каплін пообіцяв подати до суду на НСТУ через манекен у студії.

У другому випуску «Зворотного відліку» взяли участь троє кандидатів у президенти Роман Безсмертний, Валентин Наливайченко і Геннадій Балашов.

У третьому випуску ток-шоу взяли участь кандидати на пост президента Руслан Кошулинський та Ольга Богомолець. Запрошений раніше кандидат у президенти Сергій Тарута зняв свою кандидатуру.

У четвертому випуску гостями студії стали кандидати у президенти Аркадій Корнацький та Ігор Смешко. Олександр Вілкул відмовився від участі у «Зворотному відліку» на Суспільному.

Загалом, до дискусії на Суспільному запросили 18 кандидатів у президенти України.

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