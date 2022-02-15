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    Лютий ще триває: синоптики розповіли, якою буде погода до кінця тижня

    Нічні та ранкові морози провокуватимуть ожеледицю - Лютий ще триває: синоптики розповіли, якою буде погода до кінця тижня
    Нічні та ранкові морози провокуватимуть ожеледицю
    фото: glavcom.ua

    У другій половині тижня навіть вночі стовпчики термометрів піднімуться до плюсових значень

    Протягом цього тижня в Україні буде по-весняному тепло. Проте з потеплінням прийдуть опади та посилиться вітер, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

    «Тиждень в Україні очікується теплим. Ці очікувані високі градуси – умовні, адже лютий ще триває, проте до кінця тижня домінуватиме максимальна температура повітря в межах +3…+11 градусів. Нічні градуси ще передбачаються нижчими, повітря підморожуватиме, мінімальна температура повітря становитиме -3…-8 градусів», – зазначила синоптикиня.

    За її прогнозом, у другій половині тижня навіть вночі стовпчики термометрів піднімуться до плюсових значень. Денна температура повітря також поступово підвищиться і подекуди становитиме у західних областях та у південній частині до +9…+12 градусів.

    За словами синоптика, нічні та ранкові морози провокуватимуть ожеледицю. З 17 по 20 лютого через Україну переміщуватимуться атмосферні фронти, тому сонця поменшає, хмарності побільшає.

    «Очікуються опади – вдень переважно у вигляді дощу, в холодніший час доби – із мокрим снігом. Також з’явиться більше шансів у штормового вітру», – попередила синоптик.

    Як раніше повідомлялося, у вівторок, 15 лютого, погода в Україні буде мінливою.

    Нагадаємо, стало відомо, якої погоди очікувати в лютому і коли прийде весна: прогноз кліматологів.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер весна Наталка Діденко
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    Лютий ще триває: синоптики розповіли, якою буде погода до кінця тижня