15 лютого – Стрітення Господнє: чому цього дня треба заготувати особливу свічку

15 лютого в церквах освячують воду і свічки

Сьогодні, у вівторок, 15 лютого, віряни відзначають Стрітення Господнє.

Історія

Це одне з найдавніших свят у православ’ї. Прийнято вважати, що саме цього дня, на 40 день після народження Ісуса, Діва Марія і Йосиф прийшли з немовлям в Єрусалимський храм, щоб принести богу подячну жертву за первістка. Для обряду посвяти їх зустрів старець Симеон.

Він прожив майже 300 років, оскільки ангел пообіцяв йому, що Симеон житиме, поки не зустріне Спасителя людства. У немовляті Ісусі Симеон відразу визнав Месію.

Праведний Симон вважається свідком Божественного походження Христа.

Традиції свята

Святкування Стрітення в Україні походить ще з дохристиянських часів. Його тоді також назвали Стрічення, Стріщення, Громниці або Зимобор.

У народі вірили, на Стрітення зима вирушає туди, де було літо, а літо – туди де була зима. По дорозі вони зустрічаються та сперечаються між собою. Хто виграє у суперечці, той ще залишиться на цих землях господарювати.

Якщо до вечора потеплішає, то виграло літо і скоро буде потепління. Якщо ввечері стало холодніше, то зима ще зостанеться на деякий час.

А назва така була у свята, тому що вважалось, що 15 лютого, це єдиний день, коли взимку може пролунати грім.

15 лютого в церквах святять воду і свічки. Освячені на Стрітення свічки називаються «громничними», адже їх запалюють і ставлять перед образами під час сильної грози, щоб захистити людей від грому.

Якщо людина боїться блискавки грози, то свічка здатна вгамувати страх.

Ворожіння та звичаї

Якщо на Стрітення з дахів звисали бурульки, їх збирали і розтоплювали, додаючи у воду. Таку воду вважали цілющою, здатною вилікувати як рани чи внутрішні захворювання, так і вберегти від злого ока і відьмацьких чар. Нею освячували воїнів перед битвою, господарі кропили худобу на першому вигоні, а пасічники окроплювали вулики в початку сезону.

Ворожіння на Стрітення було таке: виставляли тарілку з зерном на ніч на вулицю. Як зранку на ньому з’явилась роса, то буде врожай, як нема роси – справи будуть кепські.

Колись, як чумак виходив у дорогу, господар давав йому хліб, сіль і кропив стрітенською водою волів, воза і самого чумака, примовляючи: «Боже тебе збережи!». Так само і батько відряджав сина на війну, скроплюючи стрітенською водою на щасливе повернення.

На Стрітення Господнє не можна:

Лаятися, сваритися, робити прибирання, вишивати, прати, працювати на городі тамитися.

Заборона на роботу має виняток, вона дозволяється, якщо це робота на благо іншим людям, необхідна допомога.

Також не радили на Стрітення вирушати у далеку мандрівку. Через мінливу погоду у цей період мандрівника могли спіткати різні неприємності, тож люди раніше остерігались далекої дороги. Існувало навіть прислів’я: «На Стрітення вирушиш в дорогу – скоро додому не повернешся».

Ще одна цікава заборона – класти у цей день гроші на кухонний стіл. Вірили, що тоді удача від вас відцурається, а гроші буквально будуть витікати крізь пальці.

Прикмети

Вода капає з дахів – буде затяжна весна, якщо тепло, а з дахів не капає – весна буде рання і суха.

Якщо цього дня немає сонця – чекай суворих морозів.

На Стрітення холодно – скоро почнеться тепла весна.

На Стрітення тепло і сонячно – весна буде теплою.

Цього дня йде сніг – весна буде затяжною і дощовою.

Якщо на Стрітення під дахами видніються бурульки, то буде хороший урожай кукурудзи.

Вітер на Стрітення – до врожаю плодових дерев.

Якщо вранці випав сніг – на врожай ранніх хлібів; коли ж у полудень – зернові будуть середні, а увечері – недорід.

Якщо на деревах іній – вродять добре гречка і бульба. Якщо у цей день хуртовина дорогу перемете – весна буде пізня й холодна.

Якщо на Стрітення сонце визирає з-поза хмар, то весна не забариться, а якщо цього дня не буде видно сонця, то 24 лютого вдарять морози.





