Удень погода нагадає про наближення весни: яким буде Стрітення

Удень погода нагадає про наближення весни: яким буде Стрітенняграфіка
Сьогодні в Україні прогнозують до +9 у світлу пору доби
У вівторок, 15 лютого, погода в Україні буде мінливою. Такі дані Укргідрометцентру.
Сьогодні буде сонячно майже на всій території України, крім Закарпатської області.
На півдні температура повітря на рівні +5…+8 вдень, вночі -1… -6.
У східних регіонах у денний час доби +4…+7, у нічний -7…-12.
На півночі +2…+7 вдень, вночі -4…-8.
На заході вдень в середньому +5…+9, вночі похолодає до -2…-5.
У центрі України вдень +4…+7, вночі -3…-8.
У Києві вдень +4…+6, вночі -4…-6.
Нагадаємо, стало відомо, якої погоди очікувати в лютому і коли прийде весна: прогноз кліматологів.