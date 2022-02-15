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    Удень погода нагадає про наближення весни: яким буде Стрітення

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    Ніч буде з морозом до -12 - Удень погода нагадає про наближення весни: яким буде Стрітення
    Ніч буде з морозом до -12
    фото: Фотоподорожі Україною/Facebook

    Сьогодні в Україні прогнозують до +9 у світлу пору доби

    У вівторок, 15 лютого, погода в Україні буде мінливою. Такі дані Укргідрометцентру.

    Сьогодні буде сонячно майже на всій території України, крім Закарпатської області.

    На півдні температура повітря на рівні +5…+8 вдень, вночі -1… -6.

    У східних регіонах у денний час доби +4…+7, у нічний -7…-12.

    На півночі +2…+7 вдень, вночі -4…-8.

    На заході вдень в середньому +5…+9, вночі похолодає до -2…-5.

    У центрі України вдень +4…+7, вночі -3…-8.

    У Києві вдень +4…+6, вночі -4…-6.

    ukraine_91

    Нагадаємо, стало відомо, якої погоди очікувати в лютому і коли прийде весна: прогноз кліматологів.

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    Теги: прогноз погоди повітря вітер
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    Удень погода нагадає про наближення весни: яким буде Стрітення