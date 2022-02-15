Удень погода нагадає про наближення весни: яким буде Стрітення

Ніч буде з морозом до -12

Сьогодні в Україні прогнозують до +9 у світлу пору доби

У вівторок, 15 лютого, погода в Україні буде мінливою. Такі дані Укргідрометцентру.

Сьогодні буде сонячно майже на всій території України, крім Закарпатської області.

На півдні температура повітря на рівні +5…+8 вдень, вночі -1… -6.

У східних регіонах у денний час доби +4…+7, у нічний -7…-12.

На півночі +2…+7 вдень, вночі -4…-8.

На заході вдень в середньому +5…+9, вночі похолодає до -2…-5.

У центрі України вдень +4…+7, вночі -3…-8.

У Києві вдень +4…+6, вночі -4…-6.

Нагадаємо, стало відомо, якої погоди очікувати в лютому і коли прийде весна: прогноз кліматологів.

Читайте також:





