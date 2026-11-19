Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Грушевського.

34-річний молодший сержант Олександр Грушевський загинув 29 грудня 2025 року під час захисту Батьківщини у Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Олександр Володимирович Грушевський народився 25 грудня 1991 року У Рівному. Навчався у Липківській загальноосвітній школі, після її закінчення вступив до Вищого професійного училища №1, де здобув професію муляра-пічника.

Чоловік працював у різних сферах, а останнім часом був зайнятий у будівництві – працював монолітником.

Серед захоплень Олександра були риболовля, полювання та відеоігри.

У березні 2022 року Олександр добровільно долучився до лав Збройних сил України та став на захист Батьківщини.

У березні 2022 року Олександр Грушевський добровільно долучився до лав ЗСУ та став на захист Батьківщини фото: Рівненська міська рада

34-річний молодший сержант Олександр Грушевський загинув 29 грудня 2025 року під час захисту Батьківщини у Дніпропетровській області.

Траурний портрет захисника фото: Рівненська міська рада

Прощання із захисником на майдані Незалежності у Рівному фото: Рівненська міська рада

Поховали Олександра Грушевського 16 листопада 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Нове». У воїна залишилися мама, тато, брати та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.