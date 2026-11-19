Майже рік вважався зниклим безвісти. Згадаймо Олександра Грушевського
У березні 2022 року Олександр Грушевський добровільно долучився до лав Збройних сил України
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Грушевського.
34-річний молодший сержант Олександр Грушевський загинув 29 грудня 2025 року під час захисту Батьківщини у Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.
Олександр Володимирович Грушевський народився 25 грудня 1991 року У Рівному. Навчався у Липківській загальноосвітній школі, після її закінчення вступив до Вищого професійного училища №1, де здобув професію муляра-пічника.
Чоловік працював у різних сферах, а останнім часом був зайнятий у будівництві – працював монолітником.
Серед захоплень Олександра були риболовля, полювання та відеоігри.
У березні 2022 року Олександр добровільно долучився до лав Збройних сил України та став на захист Батьківщини.
34-річний молодший сержант Олександр Грушевський загинув 29 грудня 2025 року під час захисту Батьківщини у Дніпропетровській області.
Поховали Олександра Грушевського 16 листопада 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Нове». У воїна залишилися мама, тато, брати та сестра.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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