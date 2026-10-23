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Маск висунув нові звинувачення на адресу України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Маск висунув нові звинувачення на адресу України
Мільярдер заявив, що частина американських коштів нібито повертається до США через корупційні схеми
фото: Ілон Маск/X

Американський мільярдер заявив, що українські еліти збагачуються на допомозі США, а частина коштів нібито повертається на фінансування політичних кампаній в Америці

Американський мільярдер Ілон Маск звинуватив українські еліти у збагаченні на фінансовій допомозі, яку Сполучені Штати надають Україні. Він також заявив, що частина цих коштів нібито повертається до США через корупційні схеми та використовується для фінансування політичних кампаній. Про це повідомлячє «Главком» з посиланням на заяву мільярдера.

За його словами, в Україні існує значний розрив між інтересами еліт і звичайних громадян. Бізнесмен стверджує, що перші збагатилися на сотнях мільярдів доларів, які надходять до країни, тоді як діти пересічних українців воюють в окопах.

«Те, що насправді відбувається в Україні, – це величезна різниця в стимулах між елітами та народом. Перші розбагатіли на сотнях мільярдів, що течуть в Україну, тоді як діти останніх призиваються, щоб гинути в окопах», – написав Маск.

Маск висунув нові звинувачення на адресу України фото 1
скриншот заяви Ілона Маска

Він також заявив, що частина американських коштів нібито повертається до США через корупційні схеми та спрямовується на фінансування політичних кампаній.

«Саме тому ви бачите, як деякі політики дбають про Україну більше, ніж про Америку», – додав мільярдер.

Маск не навів у дописі доказів на підтвердження своїх тверджень про збагачення українських еліт і використання американської допомоги для фінансування політичних кампаній у США.

Варто нагадати, що Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію з обмеженнями Starlink для України та анонсував можливу розмову з генеральним директором SpaceX Ілоном Маском, якщо обмеження не були зняті. 

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Теги: Ілон Маск Володимир Зеленський війна Україна США

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