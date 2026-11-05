Удари ЗСУ змусили Путіна вдатися до радикальних заходів – розвідка

Про серйозність проблем у галузі може свідчити рішення Кремля обмежити доступ до інформації

Через атаки на нафтопереробні заводи обсяги виробництва нафтопродуктів у Росії скоротилися більш ніж удвічі

Українські удари по російських нафтопереробних заводах суттєво скоротили обсяги переробки нафти в РФ. На тлі цих втрат російська влада була змушена засекретити статистику галузі, що ускладнює незалежний моніторинг її реального стану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані, оприлюднені ГУР.

Станом на кінець вересня 2026 року з 38 основних російських НПЗ 15 були виведені з експлуатації, ще 12 скоротили виробництво нафтопродуктів. Унаслідок цього загальні обсяги нафтопереробки на цих підприємствах зменшилися на 55,4% порівняно з початком року.

Найскладніша ситуація склалася у Приволзькому, Центральному та Південному федеральних округах Росії. Через зупинку або пошкодження підприємств постраждали потужності «Славнефть-ЯНОС», «Киришинефтеоргсинтез», Рязанського нафтопереробного заводу, Московського НПЗ «Газпромнефті» та «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Сукупно на ці підприємства припадало близько 33% загальних обсягів нафтопереробки в РФ.

Водночас продовжують працювати заводи у віддалених регіонах країни. Серед них – Омський та Ачинський НПЗ, підприємства «НефтеХимСервис», Хабаровський, Марійський і Ванінський НПЗ.

У вересні їхній сумарний обсяг нафтопереробки становив 906 тис. барелів на добу – на 147 тис. барелів більше, ніж на початку року. На ці підприємства припадало близько 24% усієї нафтопереробки Росії.

Однак збільшення навантаження на віддалені заводи не може повністю компенсувати втрати інших підприємств. Доставляти пальне до споживачів складніше через нестачу залізничних вагонів і автомобільних цистерн. Крім того, у 2027 році виробництво на частині цих НПЗ може скоротитися через перенесення технічних робіт, запланованих на поточний рік.

Про серйозність проблем у галузі може свідчити рішення Кремля обмежити доступ до інформації про обсяги нафтопереробки. Відповідні зміни передбачені указом президента РФ Володимира Путіна від 28 вересня 2026 року №686.

Таке рішення ускладнює незалежний моніторинг російської нафтової галузі та створює умови для поширення недостовірних даних про виробництво нафтопродуктів, зокрема дизельного пального.

За наведеними українською розвідкою оцінками, збитки російської економіки від ударів по об'єктах нафтової галузі перевищили $23,2 млрд. Це майже дорівнює сукупному доходу галузі за 2025 рік, який становив $26,6 млрд.

Додатковою проблемою для Росії є ремонт пошкоджених об'єктів. Через міжнародні санкції та високу вартість обладнання заміна знищених і пошкоджених компонентів може коштувати понад $20 млрд.

Попри спроби перерозподілити навантаження між уцілілими підприємствами, Росії стає складніше одночасно забезпечувати внутрішні потреби в нафтопродуктах і виконувати експортні зобов'язання.

Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про порядок передачі державі незатребуваного майна померлих громадян.