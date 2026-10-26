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Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла
Наслідки російської атаки на Запоріжжя
фото: Михайло Семікін/Telegram

У Запоріжжі пошкоджено приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю

У Запоріжжі кількість поранених унаслідок нічної атаки РФ зросла до чотирьох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

«Кількість поранених унаслідок нічної ворожої атаки зросла до чотирьох людей. Поранені дві жінки віком 22 та 30 років і двоє чоловіків – 40 та 61 рік», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 26 жовтня російські війська завдали ударів по Запоріжжю: пошкоджено приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю.

Також близько 04:00 вибухи пролунали поблизу Кропивницького. Згодом моніторингові канали повідомили про повторні пуски крилатих ракет по місту. За їхніми даними, ворог застосував дві ракети Х-59/Х-69. Інформація про наслідки уточнюється.

До слова, 25 жовтня ввечері у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області російська атака пошкодила об’єкт енергетичної інфраструктури. Через удар було запроваджено аварійні відключення електроенергії, а також зафіксовано пошкодження двох житлових будинків.

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Теги: війна Запоріжжя

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