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Делегація РФ прибула до Абу-Дабі на переговори

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Делегація РФ прибула до Абу-Дабі на переговори
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

10-11 листопада в Абу-Дабі запланований тристоронній формат переговорів

Делегація РФ прибула до Абу-Дабі, де відбудуться тристоронні переговори зі США та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Нагадаємо, у вівторок та середу, 10-11 листопада, в Абу-Дабі запланований тристоронній формат переговорів за участі представників України, США та Росії. Водночас у ці дні в місті перебуватимуть і представники європейських країн.

Україна проведе окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами під час переговорів в Абу-Дабі. Вони відбудуться без участі Росії та будуть присвячені узгодженню позицій і подальших кроків у дипломатичному процесі.

До слова, зять американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що разом зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом зустрінеться з представниками України, ЄС та НАТО напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

Як повідомлялося, керівник Офісу президента Кирило Буданов прямує до Абу-Дабі у складі української делегації для участі в перемовинах. Серед пріоритетів української сторони – гуманітарний напрям.

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Теги: переговори росія війна

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