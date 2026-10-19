Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія атакувала Київ балістикою. Одна людина загинула, ще восьмеро зазнали травм

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Київ балістикою. Одна людина загинула, ще восьмеро зазнали травм
Київ зазнав балістичної атаки
фото: ДСНС

Російські удари пошкодили станцію метро, медичний заклад та будівлю закладу освіти

У ніч проти 19 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по Києву. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще восьмеро отримали травми. Руйнування та пошкодження зафіксовано щонайменше у трьох районах столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Деснянському районі внаслідок російського удару виникла пожежа у триповерховій нежитловій будівлі. На місце події прибули підрозділи ДСНС, які ліквідували загоряння.

Підписуйтеся на сторінку «Главкома» у соціальній мережі Х
Росія атакувала Київ балістикою. Одна людина загинула, ще восьмеро зазнали травм фото 1
фото: ДСНС

Будівля зазнала пошкоджень, зокрема частково зруйновано її фасад. Також внаслідок атаки пошкоджено автомобілі, припарковані поблизу. Під час роботи на місці пожежі рятувальники виявили одну загиблу людину.

Росія атакувала Київ балістикою. Одна людина загинула, ще восьмеро зазнали травм фото 2
фото: ДСНС

Крім того, у Деснянському районі за іншою адресою пошкоджень зазнала одна зі станцій Київського метрополітену. Подробиць щодо характеру пошкоджень у повідомленні ДСНС не наведено.

Росія атакувала Київ балістикою. Одна людина загинула, ще восьмеро зазнали травм фото 3
фото: ДСНС

У Солом'янському районі столиці російська атака спричинила пожежу у приміщенні медичного закладу, розташованого на третьому поверсі 25-поверхового житлового будинку.

Внаслідок удару пошкоджено фасад багатоповерхівки та скління будівлі. Рятувальники ліквідували загоряння, що виникло після обстрілу.

Також наслідки нічної атаки зафіксовано у Дніпровському районі Києва. Там через російський обстріл пошкоджено будівлю закладу освіти.

Нагадаємо, раніше журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфоглу з посиланням на власні джерела повідомив, що Сполучені Штати Америки знову завчасно не попередили Україну про балістичну атаку Росії на Київ. За його інформацією, удар по українській столиці відбувся без попереднього сповіщення про загрозу.

Читайте також:

Теги: Україна Київ війна росія окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 1672-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2026 року
22 вересня, 08:30
Російського полковника Олександра Ісаєва ліквідувано FPV-дроном
FPV-дрон ліквідував полковника РФ, який у 2014 році зрадив Україну
22 вересня, 21:59
Ситуація на фронті 23 вересня
242 бої за добу: лінія фронту станом на 23 вересня 2026
23 вересня, 22:33
В Україні мінлива хмарність без істотних опадів – вихідні завершуються сухо й тепло
В Україні сухо і тепло, на сході місцями дощ: погода на 27 вересня 2026 року
27 вересня, 06:00
Українські безпілотники можуть знищувати інфраструктуру окупантів на значній відстані від фронту
Україна здатна блокувати цілі галузі економіки Росії – Мадяр
28 вересня, 10:51
Старший син воїна мріяв, щоб тато особисто завів його до першого класу, однак так і не дочекався
Поліг під час евакуації побратима. Згадаймо Юрія Саєнка
30 вересня, 09:00
На території приватної садиби спалахнув триповерховий житловий будинок
Нічна пожежа у Голосіївському районі: палав триповерховий будинок, є постраждалий (фото)
6 жовтня, 11:12
Після вербування чоловік приховано фотографував і знімав на відео колони українських військових
Затримано двох агентів РФ, які готували удари по Дніпру та Слов’янську
14 жовтня, 10:11
Зеленський розповів, як ЗСУ застосували F-16 проти реактивних шахедів
Зеленський пояснив, як обмеження Starlink вплинули на фронт
16 жовтня, 14:55

Новини

Росія атакувала Київ балістикою. Одна людина загинула, ще восьмеро зазнали травм
Росія атакувала Київ балістикою. Одна людина загинула, ще восьмеро зазнали травм
США знову залишили Київ без попередження про балістичну атаку – ЗМІ
США знову залишили Київ без попередження про балістичну атаку – ЗМІ
Якість повітря у Києві 19 жовтня 2026 року
Якість повітря у Києві 19 жовтня 2026 року
Київпастранс змінив рух тролейбусних маршрутів через обстріл
Київпастранс змінив рух тролейбусних маршрутів через обстріл
Повітряна тривога у Києві тривала 33 хвилини
Повітряна тривога у Києві тривала 33 хвилини
Київ збільшує кількість автобусів через пошкодження інфраструктури метро
Київ збільшує кількість автобусів через пошкодження інфраструктури метро

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
98K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
76K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua