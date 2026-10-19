Росія атакувала Київ балістикою. Одна людина загинула, ще восьмеро зазнали травм

Російські удари пошкодили станцію метро, медичний заклад та будівлю закладу освіти

У ніч проти 19 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по Києву. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще восьмеро отримали травми. Руйнування та пошкодження зафіксовано щонайменше у трьох районах столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Деснянському районі внаслідок російського удару виникла пожежа у триповерховій нежитловій будівлі. На місце події прибули підрозділи ДСНС, які ліквідували загоряння.

❗️ Київ: внаслідок нічної російської атаки загинула людина, ще восьмеро постраждали У ніч проти 19 жовтня ворог завдав балістичних ударів по столиці. Наслідки зафіксовано щонайменше у трьох районах міста. 🔴У Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро. На місці пожежі виявлено загиблу людину. 🔴У Солом’янському районі виникла пожежа у приміщенні медичного закладу, пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки. 🔴У Дніпровському районі пошкоджено заклад освіти. ⚠️ Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені російськими ударами. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 19, 2026 Підписуйтеся на сторінку «Главкома» у соціальній мережі Х

фото: ДСНС

Будівля зазнала пошкоджень, зокрема частково зруйновано її фасад. Також внаслідок атаки пошкоджено автомобілі, припарковані поблизу. Під час роботи на місці пожежі рятувальники виявили одну загиблу людину.

фото: ДСНС

Крім того, у Деснянському районі за іншою адресою пошкоджень зазнала одна зі станцій Київського метрополітену. Подробиць щодо характеру пошкоджень у повідомленні ДСНС не наведено.

фото: ДСНС

У Солом'янському районі столиці російська атака спричинила пожежу у приміщенні медичного закладу, розташованого на третьому поверсі 25-поверхового житлового будинку.

Внаслідок удару пошкоджено фасад багатоповерхівки та скління будівлі. Рятувальники ліквідували загоряння, що виникло після обстрілу.

Також наслідки нічної атаки зафіксовано у Дніпровському районі Києва. Там через російський обстріл пошкоджено будівлю закладу освіти.

Нагадаємо, раніше журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфоглу з посиланням на власні джерела повідомив, що Сполучені Штати Америки знову завчасно не попередили Україну про балістичну атаку Росії на Київ. За його інформацією, удар по українській столиці відбувся без попереднього сповіщення про загрозу.