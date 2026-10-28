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Лубінець повідомив про ситуацію з перемир’ям в Олешках

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Лубінець повідомив про ситуацію з перемир’ям в Олешках
Українська сторона продовжує координувати виконання домовленостей в окупованому місті
фото: кадр з відео

За словами омбудсмена, режим тиші триває без інцидентів, а сторони координують виконання домовленостей

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині протягом 30 годин режиму тиші не зафіксували жодного інциденту. Українська сторона продовжує координувати виконання домовленостей, спрямованих на допомогу цивільним і забезпечення можливості безпечного виїзду з міста. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише «Главком».

За його словами, важливу роль у підтриманні режиму тиші відіграє постійна комунікація з уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою. Сторони перебувають на зв’язку та координують виконання досягнутих домовленостей.

«30 годин режиму тиші в Олешках без жодного інциденту. Це стало можливим у тому числі завдяки постійній комунікації між мною та Уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою. Ми перебуваємо на зв’язку та координуємо виконання досягнутих домовленостей», – написав Лубінець.

Окремо омбудсмен відзначив участь першої леді США Меланії Трамп у гуманітарній місії. За його словами, вона особисто приділяє увагу допомозі цивільним жителям Олешок, а координація зусиль сторін є важливою складовою процесу.

«Наша спільна мета – забезпечити допомогу цивільному населенню Олешок і створити умови для безпечного виїзду тих, хто цього потребує», – наголосив Лубінець.

Він подякував Меланії Трамп та її команді за підтримку й постійну комунікацію. Українська сторона продовжує працювати над реалізацією гуманітарних домовленостей, наголосив омбудсмен.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що гуманітарне розблокування тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині стало можливим завдяки ініціативі першої леді США Меланії Трамп і посередництву американської сторони. За його словами, Україна очікує на можливість евакуації цивільних, зокрема тих, хто хоче виїхати на підконтрольну Києву територію. 

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Теги: Дмитро Лубінець Олешки війна перемир'я Херсонщина окупанти

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