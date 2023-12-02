Майже 500 населених пунктів залишилися без світла: що відомо
На Львівщині знеструмлені 305 населених пунктів
У суботу, 2 грудня, у західних областях спостерігаються небезпечні метеорологічні явища. Через негоду знеструмлені майже 500 населених пунктів. Про це повідомляють Укргідрометцентр та Міністерство енергетики України.
За прогнозами синоптиків, сьогодні у західних областях підуть значний сніг та дощ. Очікується ожеледь і налипання мокрого снігу. Такі погодні умови відповідають першому (жовтому) рівню небезпеки.
Міненерго поінформувало, що через сніг та вітер без світла залишилися 497 населених пунктів. Найбільше знеструмлених населених пунктів зафіксовано в таких областях:
- Львівській – 305;
- Івано-Франківській – 72;
- Тернопільській – 67;
- Хмельницькій – 50.
Аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі. Задіяні 134 бригади та 185 одинь техніки.
Львівщина
Унаслідок погіршення погодних умов повністю знеструмлено 305 населених пунктів, з них – 184 частково. Усього близько 52 тисяч абонентів.
Іванофранківщина
Через негоду знеструмлено 72 населених пункти – понад 19 тисяч абонентів. Тривають роботи з усунення пошкоджень ліній.
Тернопільщина
Саном на ранок внаслідок негоди без світла залишилися 67 населених пунктів, серед яких дев'ять – знеструмлені частково. Нині посилено роботи з відновлення електропостачання.
Хмельниччина
Через несприятливі метеоумови знеструмлено повністю 50 населених пунктів, всього – 6,7 тисячі споживачів. Енергетики працюють в аварійному режимі.
Нагадаємо, що вранці 2 грудня сталося відключення світла у чотирьох районах Львівської області.
До слова, через негоду затримується низка потягів «Укрзалізниці».
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