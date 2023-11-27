На Одещині для ліквідації наслідків негоди рятувальники залучили БТРи

Усі служби в Одеській області продовжують працювати у посиленому режимі

В Одеській області рятувальникам доводиться залучати БТРи для ліквідації наслідків негоди. Про це заявив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє Telegram.

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Зазначається, що всі служби в Одеській області продовжують працювати у посиленому режимі вночі, 27 листопада, оскільки тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Рятувальники залучають спецтехніку.

«На деяких заметених ділянках рятувальникам доводиться залучати навіть БТРи. На півдні області призупинилися опади, це дає змогу продуктивніше працювати службам. Поки складно в Одеському районі, але всі працюють», – йдеться у повідомленні.

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Жителів Одеської області та гостей регіону закликали зайвий раз не виходити з дому та не сідати за кермо.

Як повідомлялося, опади та вітер на Одещині не вщухають. Найскладніша ситуація наразі на півдні регіону, там висота переметів подекуди сягає 70 сантиметрів. Починає засипати й північ.

Через негоду в Одеській та Миколаївській областях перекрили ще декілька ділянок доріг.

Одеську область завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП, тож рух транспорту довелося частково перекрити.

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Як повідомлялося, в Україні у зв’язку з погодними умовами створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.