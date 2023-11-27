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На Україну насувається новий циклон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Україну насувається новий циклон
На Заході може бути мокрий сніг із дощем
фото ілюстративне

Другий циклон охоплюватиме більшу територію, але опади будуть різноманітної фаз

Циклон, що нещодавно накрив Україну, вже відходить у північно-східному напрямку. Однак у середу прийде новий циклон. Про це повідомила керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометцентру Наталія Птуха на брифінгу у медіацентрі Україна-Укрінформ.

«(Нинішній – «Главком») циклон відходить у північно-східному напрямку, покидає територію України через Сумську та Чернігівську області. Його центр вже практично вийшов за межі нашої країни. Зараз трохи є залишкових явищ по Чернігівщині і Сумщині у вигляді невеликого снігу. Сьогодні вдень вже, у принципі, більш спокійна ситуація», – розповіла Птуха.

Птуха зазначила, що у вівторок в Україні буде певна тимчасова перерва між атмосферними фронтами. Однак можуть бути певні опади у західних областях, зокрема, на Закарпатті, у вигляді мокрого снігу з дощем.

«А от вже у середу, у ніч на середу, ми чекаємо на вихід нового циклону. Але він вже буде мати трохи іншу траєкторію. Цей циклон буде більше з південного заходу, тобто, буде заходити через західні області й південно-західні, через Вінниччину. Тому в середу очікуємо опади практично по всій території України», – заявила синоптик.

Речниця розповіла, що другий циклон охоплюватиме більшу територію, але опади будуть різноманітної фази.

«Наприклад, у західних областях це буде переважно сніг, і температура вдень та вночі становитиме 0-6 градусів морозу. А ось вже, наприклад, по північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях – це буде мокрий сніг. Решта території – це залишається у нас південь, південний схід – переважно буде дощ», – додала вона.

У Києві також очікується ця змішана фаза опадів, які можуть розпочатися з дощу, а потім перейти у сніг, тобто сніг буде мокрим. Синоптик розповіла, що найактивніша фаза другого циклону припадає на ніч на середу, і потім він покидатиме територію України приблизно у напрямку Сумщини вже у день середи.

«А у п’ятницю ще один буде атмосферний фронт, про нього вже потім більш детально можна на сайті Гідрометцентру дивитися інформацію», – додала представниця « Укргідрометцентру».

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної негоди в Одесі виявлено тіла трьох осіб без слідів насильницької смерті.

Також негода пошкодила найбільший прапор країни у Києві.

Теги: синоптик погода прогноз погоди

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