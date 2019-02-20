Мангер двічі відмовився давати показання у справі Гандзюк, - СБУ



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Магнер під час судового засідання заявляв, що готовий надати показання слідству

Генпрокуратура подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру

У Службі безпеки України (СБУ) заявили, що глава Херсонської облради Владислав Мангер, який підозрюється в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк, двічі відмовився давати свідчення. Про це повідомляє на Facebook прес-служби відомства.

У прес-службі зазначають, що Магнер під час судового засідання заявляв, що готовий надати показання слідству.

Натомість, у СБУ заявили про два випадки відмови глави Херсонської облради давати показання слідству. Зокрема, прес-служба відзначила, що 15 лютого під час проведення допиту в якості підозрюваного Мангера, останній ніяких свідчень не давав, скориставшись положеннями ст. 63 Конституції України, а в середу 20 лютого 2019 на пропозицію слідчого дати показання з приводу підозри Мангер, посилаючись на надумані, на думку органу досудового розслідування, приводи, повторно відмовився їх давати.

Нагадаємо, генпрокуратура 19 лютого подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. Судове засідання призначено на 21 лютого.

Як повідомлялося, 21 лютого суд розгляне скаргу захисту на запобіжний захід Мангеру.

15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов із СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством. Мангер вийшов на роботу.

11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. За версією слідства, він причетний до замовного вбивства з особливою жорстокістю.