Мангер заявив у суді, що готовий пройти поліграф



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Мангер відкидає будь-які звинувачення на свою адресу та висловив готовність прийти поліграф

Адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера клопотатимуть про його перевірку на поліграфі.

Захисники підозрюваного у вбивстві Гандзюк Мангера підготували клопотання про проведення експертизи клієнта на поліграфі. З використанням поліграфу хочуть перевірити правдивість відповіді Мангера лише на одне питання: «Чи замовляв він вбивство Гандзюк».

При цьому адвокати вважають поліграф єдиним способом дізнатися відповідь на це питання. Захисники зазначають, що бажання перевіриться за допомогою поліграфу висловив їхній підзахисний.

Перевірку на поліграфі адвокати вимагають провести до обрання Мангеру запобіжного заходу. Мангер захисників підтримав.

Суддя ж відмовив в задоволенні клопотання про проходження поліграфа.

Перед цим Мангер заявив, що він відкидає будь-які звинувачення на свою адресу та висловив готовність прийти поліграф.

Засідання суду закрили для ЗМІ на час перегляду відеозаписів допитів двох підозрюваних в організації вбивства Ганзюк.

Суд вже третій день розглядає справу щодо обрання запобіжного заходу Мангеру. Після перерви увечері суд залучив перекладача, який перекладав українською мовою протоколи допитів, складені російською мовою, оскільки один з адвокатів Мангера заявив, що погано розуміє російську мову.