  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Маріуполю загрожує епідемічна катастрофа: названо причину

    100 тисяч людей продовжують жити без води, каналізація не працює, а по всьому місту розташовані хаотичні поховання - Маріуполю загрожує епідемічна катастрофа: названо причину
    100 тисяч людей продовжують жити без води, каналізація не працює, а по всьому місту розташовані хаотичні поховання
    фото з відкритих джерел

    Крім гуманітарної катастрофи, місто стоїть на порозі спалаху інфекційних захворювань

    Хаотичні поховання та літні дощі можуть призвести до епідемічної катастрофи в окупованому Росією Маріуполі. Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міськради в Telegram-каналі.

    Зокрема, мер Вадим Бойченко пояснив, що 100 тис. людей продовжують жити без води, каналізація не працює, а по всьому місту знаходяться хаотичні поховання. За його словами, під час характерних для Маріуполя літніх дощів все це буде потрапляти в річки, моря і джерела, звідки люди беруть воду.

    Він попередив, що через це, крім гуманітарної катастрофи, створеної окупантами і колаборантами, місто стоїть на порозі спалаху інфекційних захворювань. У зв'язку з цим, людей, які залишилися в окупації, потрібно безпечно евакуювати.

    Нагадаємо, 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

    18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників «Азовсталі» триває і він складний.

    20 травня командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з комбінату найближчим часом вдасться поховати з почестями.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти катастрофа війна Азов Україна місто поховання окупація радник #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Маріуполю загрожує епідемічна катастрофа: названо причину