Маріуполю загрожує епідемічна катастрофа: названо причину

100 тисяч людей продовжують жити без води, каналізація не працює, а по всьому місту розташовані хаотичні поховання

Крім гуманітарної катастрофи, місто стоїть на порозі спалаху інфекційних захворювань

Хаотичні поховання та літні дощі можуть призвести до епідемічної катастрофи в окупованому Росією Маріуполі. Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міськради в Telegram-каналі.

Зокрема, мер Вадим Бойченко пояснив, що 100 тис. людей продовжують жити без води, каналізація не працює, а по всьому місту знаходяться хаотичні поховання. За його словами, під час характерних для Маріуполя літніх дощів все це буде потрапляти в річки, моря і джерела, звідки люди беруть воду.

Він попередив, що через це, крім гуманітарної катастрофи, створеної окупантами і колаборантами, місто стоїть на порозі спалаху інфекційних захворювань. У зв'язку з цим, людей, які залишилися в окупації, потрібно безпечно евакуювати.

Нагадаємо, 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників «Азовсталі» триває і він складний.

20 травня командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з комбінату найближчим часом вдасться поховати з почестями.

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