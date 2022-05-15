Соліст Kalush Orchestra розповів, чому вирішив згадати про Маріуполь зі сцени (відео)

За політичну заяву на «Євробаченні» могла бути дискваліфікація

Переможці «Євробачення» сказали, що будуть робити, коли повернуться до Києва

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк після виступу у фіналі «Євробачення-2022» закликав увесь світ врятувати Маріуполь. Він розповів, чому наважився зробити такий заклик, попри загрозу дискваліфікації. Псюк розповів про причини свого вчинку під час пресконференції після перемоги на Євробаченні.

«Для мене це важливіше ніж дискваліфікація. Такий шанс я б собі не пробачив втратити. Я дуже сподіваюсь, що хоч одна людина, яка побачила це і можливо це нам допоможе», – поділився музикант.

Kalush Orchestra також розповіли про плани після повернення з «Євробачення». Зокрема, у музикантів дозвіл на виїзд завершується 17 травня.

«Не знаю, що будемо робити, оскільки вперше виграли «Євробачення». Але, як і кожен українець, ми готові боротися за свою країну до кінця», – запевнив соліст гурту.

Він також пояснив, що не спілкувався із президентом України особисто, адже Володимир Зеленський дуже зайнятий.

«У мене поки не було нагоди особисто поспілкуватися з президентом. Ви знаєте, яка ситуація в Україні, він зараз точно дуже зайнятий», – сказав Олег Псюк.

Щодо наступного року, то соліст гурту не просто підтвердив, що наша країна прийматиме цей конкурс, а запевнив: «Україна точно прийме «Євробачення» у цілісній, незалежній Україні».

Як відомо, після виступу у фіналі український гурт зі сцени закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

Згодом організатори «Євробачення» прокоментували заклик Kalush допомогти «Азовсталі».

Нагадаємо, переможницею «Євробачення-2022» стала Україна.

Також Зеленський привітав Kalush Orchestra з перемогою на «Євробаченні»: емоції переможців.

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