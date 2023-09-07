Ілон Маск таємно зірвав атаку ЗСУ біля Криму – CNN

Маск злякався, що Москва після нападу ЗСУ на Крим використає ядерну зброю

Маск таємно сказав своїм співробітникам відключити мережу супутникового зв'язку Starlink його компанії неподалік узбережжя Криму

У 2022 році мільярдер Ілон Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму. У такий спосіб він хотів зірвати атаку ЗСУ підводними дронами на російський військово-морський флот. Про це повідомляє CNN із посиланням на біографічну книгу Уолтера Айзексона.

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Наголошується, що начинені вибухівкою дрони вже наближалися до флоту росіян, аж раптом несподівано втратили зв'язок і «безпечно викинулися на берег». Маск таємно сказав своїм співробітникам відключити мережу супутникового зв'язку Starlink його компанії неподалік узбережжя Криму.

Рішення Маска, після якого українська сторона почала закликати бізнесмена знову включити супутники, було зумовлене «гострим страхом». Він боявся, що Москва після нападу ЗСУ на Крим використає ядерну зброю.

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«Страх, викликаний розмовами Маска з чиновниками з Росії», – сказано в матеріалі.

Побоювання Маска не виправдалися. У своїй книзі Айзексон, автор біографій Стіва Джобса та Альберта Ейнштейна, розповідає про екзистенційний страх Маска розпалити ширшу війну, через яку він часом відкидав запити України на системи Starlink, які вони могли б використати для нападу на окупантів.

Термінали Starlink дозволяли ЗСУ боротися і залишатися на зв'язку. Однак коли вони почали користуватися для наступальних атак, то бізнесмен почав сумніватися в такому застосуванні своєї розробки.

«Як я на цій війні? Starlink не був призначений для участі у війнах. Це було зроблено для того, щоб люди могли дивитись Netflix, розслаблятися, підключатися до інтернету в школі та робити добрі мирні справи, а не завдавати ударів дронами», – цитує Айзексон Маска.

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Нагадаємо, Ілон Маск відмовив командуванню ЗСУ у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, що компанія Маска заборонила Україні використовувати Starlink у військових цілях. До відома, супутниковий інтернет за допомогою систем Starlink повністю фінансується західними донорами України. Зв’язок досі працює для військових, попри заяви SpaceX.

Також американський мільярдер Ілон Маск зізнався чиновникам Пентагону, що торік мав особисту розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, соціальна мережа Х (раніше Twitter), яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.