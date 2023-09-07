Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Ілон Маск таємно зірвав атаку ЗСУ біля Криму – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ілон Маск таємно зірвав атаку ЗСУ біля Криму – CNN
Маск злякався, що Москва після нападу ЗСУ на Крим використає ядерну зброю
фото з відкритих джерел

Маск таємно сказав своїм співробітникам відключити мережу супутникового зв'язку Starlink його компанії неподалік узбережжя Криму

У 2022 році мільярдер Ілон Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму. У такий спосіб він хотів зірвати атаку ЗСУ підводними дронами на російський військово-морський флот. Про це повідомляє CNN із посиланням на біографічну книгу Уолтера Айзексона.

Наголошується, що начинені вибухівкою дрони вже наближалися до флоту росіян, аж раптом несподівано втратили зв'язок і «безпечно викинулися на берег». Маск таємно сказав своїм співробітникам відключити мережу супутникового зв'язку Starlink його компанії неподалік узбережжя Криму.

Рішення Маска, після якого українська сторона почала закликати бізнесмена знову включити супутники, було зумовлене «гострим страхом». Він боявся, що Москва після нападу ЗСУ на Крим використає ядерну зброю.

«Страх, викликаний розмовами Маска з чиновниками з Росії», – сказано в матеріалі.

Побоювання Маска не виправдалися. У своїй книзі Айзексон, автор біографій Стіва Джобса та Альберта Ейнштейна, розповідає про екзистенційний страх Маска розпалити ширшу війну, через яку він часом відкидав запити України на системи Starlink, які вони могли б використати для нападу на окупантів.

Термінали Starlink дозволяли ЗСУ боротися і залишатися на зв'язку. Однак коли вони почали користуватися для наступальних атак, то бізнесмен почав сумніватися в такому застосуванні своєї розробки.

«Як я на цій війні? Starlink не був призначений для участі у війнах. Це було зроблено для того, щоб люди могли дивитись Netflix, розслаблятися, підключатися до інтернету в школі та робити добрі мирні справи, а не завдавати ударів дронами», – цитує Айзексон Маска.

Нагадаємо, Ілон Маск відмовив командуванню ЗСУ у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, що компанія Маска заборонила Україні використовувати Starlink у військових цілях. До відома, супутниковий інтернет за допомогою систем Starlink повністю фінансується західними донорами України. Зв’язок досі працює для військових, попри заяви SpaceX.

Також американський мільярдер Ілон Маск зізнався чиновникам Пентагону, що торік мав особисту розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, соціальна мережа Х (раніше Twitter), яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

Теги: безпілотник росія ЗСУ Крим війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна контролює 20% світових запасів титану
Чому Україна продає титан до Росії?
8 серпня, 13:24
Безпілотник здатен працювати на дальності до 50 км
Розвідники тестують новий український безпілотник на фронті
8 серпня, 12:17
Медики надають допомогу пораненим унаслідок ракетного удару по Покровську
Ракетний удар по Покровську: кількість загиблих зросла до семи (оновлено)
7 серпня, 22:14
Секретар РНБО Олексій Данілов наголошує, що західні країни поступово змінюють свою думку щодо передачі Україні далекобійних ракет
Україна має зброю власного виробництва для ударів по Росії – Данілов
8 серпня, 11:49
Бізнесмен із Запоріжжя постачав зерно до РФ з окупованої території України
Агропідприємець із Запоріжжя допомагав вивозити зерно до РФ
25 серпня, 18:54
Мрочко також уточнив, що за минулу добу ворог обстріляв Херсонську міську територіальну громаду 13 разів
Авіаудар по Херсону: загорівся дитсадок
23 серпня, 09:05
Український безпілотник PD-2
Нічна «бавовна» у Криму була операцією СБУ: десятки ліквідованих окупантів
25 серпня, 22:24
Окупаційна влада тікає з Токмака
Окупаційна влада тікає з Токмака
29 серпня, 13:45
Росіяни вчергове скаржаться на нібито атаку безпілотників
Росія заявила про атаку безпілотників на Брянщині
Вчора, 00:40

Девайси

Ілон Маск таємно зірвав атаку ЗСУ біля Криму – CNN
Ілон Маск таємно зірвав атаку ЗСУ біля Криму – CNN
Китай заборонив урядовцям використовувати iPhone – ЗМІ
Китай заборонив урядовцям використовувати iPhone – ЗМІ
Фірма екснардепа продала ЗСУ несправні дрони на 800 млн грн
Фірма екснардепа продала ЗСУ несправні дрони на 800 млн грн
Meta може запустити платну версію в Instagram і Facebook
Meta може запустити платну версію в Instagram і Facebook
Україна отримає австралійські комплекси Slinger, що здатні збивати вертольоти та «Шахеди»
Україна отримає австралійські комплекси Slinger, що здатні збивати вертольоти та «Шахеди»
Китайці випробували інноваційну систему виявлення підводних човнів
Китайці випробували інноваційну систему виявлення підводних човнів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Цукерки «Бім-Бом» для окупантів. Хто годує і одягає військовополонених
14K
Розвідка США повідомила, чи зможуть ЗСУ прорвати російську оборону до кінця року
13K
За кордоном стає все більше українських чоловіків: результати дослідження
11K
Опалювального сезону може не бути. Асоціація міст України зробила заяву
8214
Як Кремль промиває мізки жителям окупованих територій: британська розвідка розкрила деталі
4894
Хто очолить ПВК «Вагнер» після Пригожина: названо прізвище

Новини

«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Сьогодні, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
5 вересня, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
5 вересня, 11:48

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту