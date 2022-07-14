Мати загиблого солдата змушена доводити, що він загинув під час захисту Батьківщини

Бюрократія вимагає від родини документів, що солдат загинув саме під час захисту Батьківщини

Наприкінці червня під Харковом, захищаючи Україну, загинув Астамур Гумба – син української журналістки Наталі Іщенко та журналіста Сергія Моругіна. Сьогодні мати загиблого героя змушена проходити усі кола бюрократичного пекла, щоб довести, що він загинув саме під час захисту Батьківщини. Про це Іщенко написала на своїй сторінці у Facebook.

«Пережити загибель рідної людини на фронті «допомагає» атмосфера кафкіанської бюрократії. От, наприклад, маю звернутися до лікарської комісії, яка має надати довідку про загибель солдата на фронті від вибуху в окопі саме під час захисту Батьківщини. А то мало лі, раптом він в той час приймав сонячні ванни, садив картоплю чи смажив шашлики, а зброя в руці це просто мода така? Лише військовий лікар має право остаточно виносити свій вердикт, бо в окопах на нулі, знаєте, зазвичай збираються із різних приводів. Стосу інших паперів, де написано про загибель в бою, недостатньо. Треба, щоб ще патологоанатом встановив свій «діагноз», написавши: причина смерті – захист Батьківщини. Це не жарт», – написала вона.

Іщенко добивається встановлення статусу родини загиблого захисника України.

Астамур Гумба народився в Абхазії у 1989 році. Він приїхав до України разом із матір’ю тридцять років тому. Батьком, який його виховав, став український журналіст і активіст Революції на граніті Сергій Моругін. Наталя і Сергій були засновниками першого українського онлайн-видання Ukraine Today.

Aстамур здобув політологічну освіту в Київському національному університеті імені Т.Шевченка. Йому було 32 роки, у мирному житті він працював у сфері консалтингу та ІТ. 24 лютого він зголосився піти добровольцем на фронт, хоча й не мав громадянства України. Про його загибель стало відомо 30 червня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загинув український захисник Дмитро Стасовський. Разом із ним на війні боровся його батько. Обидва військові служили в одному батальйоні 93-ї механізованої бригади. І саме батько Дмитра – Юрій виніс тіло сина з-під вогню з поля бою.

Також нещодавно у боях на Луганщині загинув грузинський боєць.