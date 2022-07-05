Астамур Гумба. Яким був шлях героя, що боровся за Україну та Абзахію

Епос про абхазьких героїв, нартів, каже: нарт не помирає, він возноситься на небо, і знов повернеться на землю, щоб рятувати людей

24 лютого 2022 року Астік сказав, що він не буде більше нікуди бігти і піде воювати за Україну

Астік народився під постріли. Під час комендантської години.

Тоді, в 1989 році, я свідомо не залишила своє рідне місто, бо хотіла, щоб місцем народження моєї дитини був саме Сухумі. Давньогрецька Діоскурія з міфів про аргонавтів. Легендарна давноримська фортеця Себастополіс.

Казковий край моря та гір.

14 серпня 1992 року, початок війни застав Астіка в дитячому садочку. Мені довелося йти до нього через лінію фронту, де йшов бій, з танками та гранатометами. Через кілька тижнів після початку бойових дій в Абхазії ми виїхали до Києва.

В Україні у Астіка з найближчих родичів народилися дві прабабусі – бабуся його рідного батька, яка дитиною втекла до Абхазії від голодомору, та моя бабуся, яка родом десь з-під Харкова, і яка, незважаючи на те, що Сухумі знаходиться за тисячі кілометрів від України, завжди готувала традиційний борщ, шила мені до кожного свята українське вбрання, вчила правильно вимовляти кодове слово «паляниця».

Напевно, саме українські бабусі і другий батько Астіка, Сергій, який боровся за незалежність ще під час революції на граніті, змогли зробити Україну для Астамура Гумба справжньою Батьківщиною.

24 лютого 2022 року Астік сказав, що він не буде більше нікуди бігти і піде воювати за Україну.

Свою історичну Батьківщину, Абхазію, він теж не забув. Його рід, Гумба, є давнім абхазьким родом. Він пишався цим. І тому його позивний Абхаз. Астік був впевнений, що, воюючи за вільну Україну, він виборює і краще майбутнє для Абхазії.

Балкани, де Астік вчився і жив, теж присутні в його долі. Його останній, смертельний бій на Відовдан, 28 червня, означає, що він обрав небесну Україну та небесну Абхазію.

Епос про абхазьких героїв, нартів, каже: нарт не помирає, він возноситься на небо, і знов повернеться на землю, щоб рятувати людей.

В цей день хочу повідомити, що буде засновано Фонд Астамура Гумба, який буде опікуватися питаннями дослідження конфліктів у Південно-Східної та Східної Європі, метою якого буде сприяння встановленню мира та справедливості на Кавказі, на Балканах та в Україні.

Джерело: блог Наталії Іщенко

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