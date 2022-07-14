На війні загинув боєць Дмитро Стасовський: батько виніс тіло сина з-під вогню

Після поховання батько повернеться на фронт

Загинув український захисник Дмитро Стасовський. Разом із ним на війні боровся його батько. Обидва військові служили в одному батальйоні 93-ї механізованої бригади. І саме батько Дмитра – Юрій виніс тіло сина з-під вогню з поля бою. Про це розповів журналіст Юрій Бутусов.

Він повідомив, що Дмитро загинув 13 липня. Обидва чоловіки родом із Петриківки, що на Дніпропетровщині.

Захищати Україну обоє пішли добровольцями, разом воювали та пройшли не один бій.

«Він сидить зараз, дивиться на небо, а поруч із ним син, і він не може заснути. Він згадує як ростив, як навчав, як воював поруч із сином. Вони вдвох. Але він вже один», – написав Бутусов.

Після похорону сина чоловік планує повернутися на фронт. Сім’я військових не могла залишитися осторонь захисту України – Юрій Стасовський ще 2014 року захищав країну, пережив Іловайськ, полон, а тепер Росія забрала у нього сина.

За даними зі сторінки 93-ї, військові перебувають у дуже «гарячій» точці фронту – обороняють Донецьку область. За кілька днів до цього зупинили атаку на Слов’янськ.

Нагадаємо, днями у боях на Луганщині загинув грузинський боєць.

Раніше повідомлялося, що на сході України в бою з російськими окупантами загинув 33-річний командир взводу ЗСУ Євген Олефіренко з позивним «Елвіс». Життя воїна-героя обірвалося 7 липня.

Під час бою з російською навалою в районі Лисичанська на Луганщині загинув командир батальйону зі складу полку імені Кастуся Калиновського ЗСУ з позивним Брест. Ще кілька білоруських добровольців зникли безвісти та потрапили в полон.

Як відомо, триває 141 доба повномасштабної війни РФ проти України.