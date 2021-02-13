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    Суспільство

    МАУ відкриває продажі на єдиний «Політ над Києвом» для індивідуальних пасажирів

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    Літак полетить уздовж Дніпра на висоті 900 метро в напрямку Чорнобиля, пролетить над ЧАЕС і Прип&rsquo;яттю, після чого поверне до Гостомелю і повернеться в &laquo;Бориспіль&raquo; - МАУ відкриває продажі на єдиний «Політ над Києвом» для індивідуальних пасажирів
    Літак полетить уздовж Дніпра на висоті 900 метро в напрямку Чорнобиля, пролетить над ЧАЕС і Прип’яттю, після чого поверне до Гостомелю і повернеться в «Бориспіль»
    Фото: facebook.com/flyuia.ua

    Виліт рейсу запланований на 7 березня з аеропорту «Бориспіль»

    Авіакомпанія Міжнародні Авіалінії України на численні прохання улюблених пасажирів, авіагіків та просто тих, хто скучив за польотами в умовах карантинних обмежень, відкриває продажі на єдиний унікальний рейс «Політ над Києвом – Світ очима пілота».

    Перший рейс унікального для України проєкту стане справжнім весняним подарунком – зліт заплановано на неділю 7 березня.

    «Екскурсоводами» на маршруті будуть ніхто інші, як справжнісінькі пілоти МАУ, які летітимуть із пасажирами у салоні та супроводжуватимуть політ авіаційними історіями!

    Що ж передбачає мандрівка у такій компанії:

    • політ над Києвом на висоті 900 метрів над рівнем Дніпра за маршрутом у напрямку таємничого Чорнобиля;
    • огляд Boeing 777 на пероні аеропорту «Бориспіль»;
    • фото в кабіні льотного екіпажу;
    • селфі з пілотом;
    • розіграш сувенірів та подарунків.

    А ще пілоти з радістю нададуть відповіді на безліч запитань та розвіють міфи, якими оповита авіація. Які професійні забобони є у пілотів? Чи правда, що літак може летіти на одному автопілоті? Чи можна летіти без двигунів? Що таке турбулентність та чи варто її боятися? А ще багато секретів і лайфхаків.

    Особливо рекомендується подорож тим, хто боїться літати!

    Тривалість польоту складе близько години. Літак полетить уздовж Дніпра на висоті 900 метро в напрямку Чорнобиля, пролетить над ЧАЕС і Прип’яттю, після чого поверне до Гостомелю, де базується АН-225 «Мрія», і повернеться в «Бориспіль».

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    Охочі потрапити на унікальний рейс можуть ознайомитися з деталями та планом мандрівки за посиланням.

    Варто пам’ятати, що кількість місць на борту обмежена, то ж пощастить лише першим 100 претендентам. Вартість польоту-екскурсії становить 2660 грн. Для замовлення авіаквитка достатньо надіслати запит на електронну адресу [email protected].

    Теги: Аеропорт Бориспіль ЧАЕС авіація політ селфі літак Boeing МАУ мандрівка
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