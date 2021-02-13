МАУ відкриває продажі на єдиний «Політ над Києвом» для індивідуальних пасажирів

Літак полетить уздовж Дніпра на висоті 900 метро в напрямку Чорнобиля, пролетить над ЧАЕС і Прип’яттю, після чого поверне до Гостомелю і повернеться в «Бориспіль»

Виліт рейсу запланований на 7 березня з аеропорту «Бориспіль»

Авіакомпанія Міжнародні Авіалінії України на численні прохання улюблених пасажирів, авіагіків та просто тих, хто скучив за польотами в умовах карантинних обмежень, відкриває продажі на єдиний унікальний рейс «Політ над Києвом – Світ очима пілота».

Перший рейс унікального для України проєкту стане справжнім весняним подарунком – зліт заплановано на неділю 7 березня.

«Екскурсоводами» на маршруті будуть ніхто інші, як справжнісінькі пілоти МАУ, які летітимуть із пасажирами у салоні та супроводжуватимуть політ авіаційними історіями!

Що ж передбачає мандрівка у такій компанії:

політ над Києвом на висоті 900 метрів над рівнем Дніпра за маршрутом у напрямку таємничого Чорнобиля;

огляд Boeing 777 на пероні аеропорту «Бориспіль»;

фото в кабіні льотного екіпажу;

селфі з пілотом;

розіграш сувенірів та подарунків.

А ще пілоти з радістю нададуть відповіді на безліч запитань та розвіють міфи, якими оповита авіація. Які професійні забобони є у пілотів? Чи правда, що літак може летіти на одному автопілоті? Чи можна летіти без двигунів? Що таке турбулентність та чи варто її боятися? А ще багато секретів і лайфхаків.

Особливо рекомендується подорож тим, хто боїться літати!

Тривалість польоту складе близько години. Літак полетить уздовж Дніпра на висоті 900 метро в напрямку Чорнобиля, пролетить над ЧАЕС і Прип’яттю, після чого поверне до Гостомелю, де базується АН-225 «Мрія», і повернеться в «Бориспіль».

Охочі потрапити на унікальний рейс можуть ознайомитися з деталями та планом мандрівки за посиланням.

Варто пам’ятати, що кількість місць на борту обмежена, то ж пощастить лише першим 100 претендентам. Вартість польоту-екскурсії становить 2660 грн. Для замовлення авіаквитка достатньо надіслати запит на електронну адресу [email protected].