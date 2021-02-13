МАУ відкриває продажі на єдиний «Політ над Києвом» для індивідуальних пасажирів
Виліт рейсу запланований на 7 березня з аеропорту «Бориспіль»
Авіакомпанія Міжнародні Авіалінії України на численні прохання улюблених пасажирів, авіагіків та просто тих, хто скучив за польотами в умовах карантинних обмежень, відкриває продажі на єдиний унікальний рейс «Політ над Києвом – Світ очима пілота».
Перший рейс унікального для України проєкту стане справжнім весняним подарунком – зліт заплановано на неділю 7 березня.
«Екскурсоводами» на маршруті будуть ніхто інші, як справжнісінькі пілоти МАУ, які летітимуть із пасажирами у салоні та супроводжуватимуть політ авіаційними історіями!
Що ж передбачає мандрівка у такій компанії:
- політ над Києвом на висоті 900 метрів над рівнем Дніпра за маршрутом у напрямку таємничого Чорнобиля;
- огляд Boeing 777 на пероні аеропорту «Бориспіль»;
- фото в кабіні льотного екіпажу;
- селфі з пілотом;
- розіграш сувенірів та подарунків.
А ще пілоти з радістю нададуть відповіді на безліч запитань та розвіють міфи, якими оповита авіація. Які професійні забобони є у пілотів? Чи правда, що літак може летіти на одному автопілоті? Чи можна летіти без двигунів? Що таке турбулентність та чи варто її боятися? А ще багато секретів і лайфхаків.
Особливо рекомендується подорож тим, хто боїться літати!
Тривалість польоту складе близько години. Літак полетить уздовж Дніпра на висоті 900 метро в напрямку Чорнобиля, пролетить над ЧАЕС і Прип’яттю, після чого поверне до Гостомелю, де базується АН-225 «Мрія», і повернеться в «Бориспіль».
Охочі потрапити на унікальний рейс можуть ознайомитися з деталями та планом мандрівки за посиланням.
Варто пам’ятати, що кількість місць на борту обмежена, то ж пощастить лише першим 100 претендентам. Вартість польоту-екскурсії становить 2660 грн. Для замовлення авіаквитка достатньо надіслати запит на електронну адресу [email protected].