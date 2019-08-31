Медики назвали шість поширених ознак дефіциту кальцію в організмі



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Про дефіцит кальцію попереджає стан зубів і нігтів людини

На думку медиків, пацієнти, уважно спостерігаючи за реакцією свого організму, можуть визначити в ньому недолік кальцію.

Про це свідчить 6 ознак, що зустрічаються найбільш часто, повідомляє Ukrhealth.

Фахівці стверджують, що для нормальної роботи організму людини потрібно щодня поповнювати запаси кальцію. З віком цю кількість необхідно збільшувати з 1000 мг до 1200 мг.

Про те, що досягти бажаного результату не вдалося, перш за все, свідчать судоми ніг. Цей симптом є показником різних порушень у функціонуванні організму, в тому числі викликаних нестачею мікроелементів і вітамінів. Спробувати усунути проблему можна, збалансувавши своє харчування. Перелік продуктів, що містять кальцій, досить великий. Це, перш за все, молоко, сир, сири, а також часник, петрушка, кунжут.

Про дефіцит кальцію попереджає стан зубів і нігтів людини, їх руйнування, ламкість. Слід звернути увагу і на кінчики пальців. Поколювання, оніміння – це можливий наслідок нестачі «будівельного матеріалу», як іноді називають кальцій. Бере участь він і в процесах, пов’язаних з розслабленням людського тіла, тому безсоння часто посилає сигнал про те, що потрібного елемента не вистачає.

З віком багато людей скаржаться на погіршення пам’яті. Винуватцем цього, вважають медики, може бути відсутність потрібної кількості кальцію.

Нагадаємо, після звільнення з посади виконуючої обов’язки міністерки охорони здоров’я Уляна Супрун збирається надалі працювати у царині медицини: розвивати сферу через громадські організації та аналітичний центр. Зокрема, писатиме книгу про свій досвід роботи в Україні.