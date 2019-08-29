Червоний Хрест відправив на окупований Донбас 12 вантажівок із гуманітарною допомогою



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Фото: vgolos.com.ua

Загалом оформлено гуманітарний вантаж вагою 185 тонн

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на тимчасово окуповану територію Донбасу 12 вантажівок гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Учора через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідувало 12 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для жителів Донецької і Луганської областей направлено лікарські засоби, засоби гігієни, продукти харчування та будівельні матеріали.

Загалом оформлено гуманітарний вантаж вагою 185 тонн.

Прикордонники також зазначили, що учора військовослужбовці Донецького прикордонного загону спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил на КПВВ «Новотроїцьке» припинили спробу переміщення на ТОТ України колагенових оболонок для харчової промисловості вартістю майже 60 тисяч гривень з порушенням встановлених правил.

Фото: dpsu.gov.ua

Крім того, через лінію розмежування намагались провезти електрообладнання вартістю майже 15 тис. грн. Товар, що переміщували з порушенням встановлених правил, передано представникам ДФС для здійснення оформлення справи про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, минулого тижня Міжнародний Комітет Червоного Хреста відправив до тимчасово окупованих територій Донбасу продуктові набори, ліки та будівельні матеріали вагою 211,15 тонн.