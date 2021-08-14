Медовий Спас або Маковія: що не можна робити 14 серпня

Медовий Спас вважається одним з найбільших православних свят

Медовий Спас, або Маковій, всі православні християни святкують 14 серпня. Саме з цього дня починається Успенський піст, який має свої обмеження й особливості.

Історія виникнення свята

В церковному календарі це свято називається «Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього». Переказ свідчить, що колись частиця хреста, на якому був розп'ятий Христос, врятувала жителів Константинополя від страшної епідемії. Святиню занурили у воду в водоймах, після чого епідемія минула. Звідси і походить назва «Спас» - вона пов'язана зі Спасителем Ісусом Христом.

Щорічно 14 серпня віруючі несуть в храми на освячення мед, мак і воду. Цей звичай походить від традиції перший урожай приносити Богові. А освячення маку пов'язано з тим, що у народі цей день приурочують до пам'яті «семи мучеників Маккавеїв». За переказами сім братів Маккавеїв були закатовані за підтримку свого вчителя священика Елеазара, який сповідував заборонене тоді християнство.

На Маковія прийнято освячувати в церкві й «маковійську квітку» - букет з м'яти, чебрецю, нагідок, маку. Також у цей день освячують джерела води і колодязі.

З Медового Спаса починається двотижневий Успенський піст, який завершиться 27 серпня перед святом Успіння Богородиці (28 серпня).

Традиції Маковія

Освячений «маковійський букет» раніше було прийнято зберігати за іконами. Серед квітів у букеті обов’язково мають бути великі достиглі голівки маку. До букету можна класти також чорнобривці, жоржини, айстри, гвоздики, барвінок, а також різні трави: васильки, м'яту, чебрець, любисток та інші.

Дія висушених квітів вважалася цілющою - їх давали хворим домашнім тваринам.

За традицією букет носили до церкви дівчатка, а перед походом до храму належало ситно поснідати - це обіцяло урожайний рік. Освячений мак застосовували для охорони будинку, худоби і двору від нечистої сили. А макову головку клали під подушку дітям, у яких були проблеми зі сном.

В Україні до Медового Спасу господині пекли пиріжки або коржі з маком. У старовину також вірили, що на Маковія жінкам прощаються всі давні гріхи, якщо вони самі себе пробачать і помоляться про прощення.

На Маковея святили також свіжовикачаний мед у стільниках, щедро пригощаючись ним. Обрядовою їжею в цей день були «шулики» - печені коржі, які ламають на дрібні шматочки в макітру і заливають медовою ситою та розтертим маком. Ця їжа дуже смачна, особливо її люблять діти. Готували також пироги, вареники, пампушки з маком, різноманітні медяники та маківники.

Що можна і не можна класти в кошик для освячення в храмі

З давніх часів люди обов'язково купують або роблять своїми руками спеціальний кошик для того, щоб в ній носити продукти на освячення до церкви. Згідно з традиціями, він обов'язково повинен використовуватися тільки для походу до церкви, а також повинен бути красивим.

У святковому кошику на Медовий спас повинні бути такі продукти:

продукти бджільництва, і це може бути мед або стільники, адже вони символізують достаток;

хлібобулочні вироби, які є символом сім'ї та дому;

хрін символізує те, що людина стійко несе свою віру;

сіль є символом того, що людину не лякають життєві труднощі.

Продукти харчування й предмети, які не варто класти в кошик для освячення в храмі:

не можна класти міцні алкогольні напої, адже дозволяється освячувати в церкві на будь-яке свято тільки кагор;

м'ясні продукти також під забороною, так як саме з цього дня починається Успенський піст, який забороняє їсти такі продукти;

гроші та інші матеріальні цінності.

Згідно з церковними традиціями всі освячені продукти необхідно обов'язково з'їсти, а ось викидати їх не варто.

Заборони на Медовий Спас

14 серпня існує сувора заборона на галасливі вечірки і гучні розмови. Не можна займатися прибиранням або важкою роботою. Також на Маковія забороняється сваритися і з'ясовувати відносини.

В Медовий Спас не можна нікому бажати зла, навіть недругам, так як воно може повернутися до вас сторицею.

Оскільки на цей день припадає початок Успенського посту, існують доволі сурові обмеження в їжі. Дозволяється вживати лише неприготовану рослинну їжу - сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед, а також хліб.

Народні прикмети на Маковія

Якою буде погода на Медовий Спас – такою вона буде й 28 серпня.

Після Медового Спасу бджоли перестають носити мед.

Пройшов Спас – пішло літо від нас.

Якщо дощ на Маковія, пожеж буде мало.

На першу ложку освяченого меду потрібно згадати заповітне бажання, і воно збудеться.

До слова, Другий Спас святкуватимуть 19 серпня і зветься він Яблучний Спас, бо на освячення до церкви несуть яблука, а також інші фрукти та мед. Третій, Горіховий Спас, відзначається 29 серпня. Така назва тому, що за народним календарем цього дня заготовляють горіхи нового врожаю.