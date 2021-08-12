Вчені назвали вітамін, який рятує від атеросклерозу

Дослідження про вплив вітаміну К на організм проводилося протягом 20 років

Високий вміст вітаміну K в раціоні на 34% знижує ризик розвитку атеросклерозу і серцево-судинних захворювань, пов'язаних з ним. Про це повідомляє Journal of the American Heart Association.

Дослідження про вплив вітаміну К на організм проводилося протягом 20 років, участь в ньому взяли близько 50 тис. людей.

Вчені відзначають, що даний вітамін ділиться на два типи - К1 і К2. Перший міститься в зелених листових овочах і рослинних оліях. Другий міститься в м'ясі, яйцях і ферментованих продуктах.

Згідно з отриманими даними, ймовірність виникнення серцево-судинних захворювань, пов'язаних з атеросклерозом, на 21% нижче в учасників, які отримували вітамін К1, і на 14% у учасників, які отримували вітамін К2. У них також знизився ризик захворювань периферичних артерій на 34%.

Фахівці підкреслюють, що в рекомендаціях з правильного харчування акцент робиться на вживанні вітаміну K1, але, з огляду на отримані докази про користь вітаміну К2, експерти мають намір розширити список продуктів з його високим змістом.

Нагадаємо, раніше лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська порадила, як вберегтися від про харчових отруєнь.

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