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    Вчені назвали вітамін, який рятує від атеросклерозу

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    Вчені назвали вітамін, який рятує від атеросклерозу - Вчені назвали вітамін, який рятує від атеросклерозу
    Вчені назвали вітамін, який рятує від атеросклерозу
    Фото з відкритих джерел

    Дослідження про вплив вітаміну К на організм проводилося протягом 20 років

    Високий вміст вітаміну K в раціоні на 34% знижує ризик розвитку атеросклерозу і серцево-судинних захворювань, пов'язаних з ним. Про це повідомляє Journal of the American Heart Association.

    Дослідження про вплив вітаміну К на організм проводилося протягом 20 років, участь в ньому взяли близько 50 тис. людей.

    Вчені відзначають, що даний вітамін ділиться на два типи - К1 і К2. Перший міститься в зелених листових овочах і рослинних оліях. Другий міститься в м'ясі, яйцях і ферментованих продуктах.

    Згідно з отриманими даними, ймовірність виникнення серцево-судинних захворювань, пов'язаних з атеросклерозом, на 21% нижче в учасників, які отримували вітамін К1, і на 14% у учасників, які отримували вітамін К2. У них також знизився ризик захворювань периферичних артерій на 34%.

    Фахівці підкреслюють, що в рекомендаціях з правильного харчування акцент робиться на вживанні вітаміну K1, але, з огляду на отримані докази про користь вітаміну К2, експерти мають намір розширити список продуктів з його високим змістом.

    Нагадаємо, раніше лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська порадила, як вберегтися від про харчових отруєнь.

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    Теги: здоров'я харчування
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    Вчені назвали вітамін, який рятує від атеросклерозу