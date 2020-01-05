«Путін готується до нової агресії проти України», – Каспаров



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Зараз Путін намагатиметься максимально ефективно використовувати 75-річчя перемоги для того щоб повністю відбілити Сталіна, для того щоб відбілити Радянський Союз, і відповідно отримати додатковий політичний капітал - Каспаров

Чогось серйозного з боку Москви слід очікувати після 9 травня 2020 року

Включення Володимиром Путіним українського Причорномор’я до «ісконно російських територій», зроблене ним під час останньої пресконференції за підсумками 2019 року, свідчить про підготовку Кремля до нової військової агресії.

Про це один з провідників російської опозиції Гаррі Каспаров заявив в оприлюдненому на YouTube інтерв’ю Форуму вільної Росії.

«Історичний досвід нам показує: у диктаторів ніколи немає фігури мовлення для якоїсь там фіксації ситуації. У даному випадку для нього можлива тільки ескалація. Тому слід завжди буквально сприймати. Насправді те, що казав Путін, усе це реалізується. Якщо не реалізується, то не тому що Путін відступив, а тому що ціна – як 2014 року ціна повномасштабної агресії проти України – здалася йому надто високою»,- пояснив Каспаров.

При цьому він порівняв спосіб дій Путіна й Гітлера.

«Те ж саме було і в 30-ті роки. Усе те, що казав Гітлер, він у підсумку це все й робив. На це йшов певний час, він періодично міг відступати, як у випадку з Чехословаччиною на початку 1938 року, але все одно процес рухається в одну сторону: диктатору потрібна ескалація, тому що рано чи пізно економічна ситуація в країні (в країни диктатора – ред.) доходить до того, що навіть для підтримки ілюзорної стабільності, для підтримки якогось соціального миру потрібна дуже агресивна зовнішня політика, яка могла б переключати увагу людей з їхніх повсякденних проблем на цю геополітичну ситуацію. Тому те, що сказав Путін, слід сприймати буквально», – додав політик.

За його словами, Путін нині дійсно готується до нової війни.

«Очевидно, що путінський режим готується до нової агресії. Й питання не у тому, чи буде ця агресія, а в тому коли вона буде та де вона буде», – наголосив Каспаров.

«Путін визначив один з напрямків – це Україна. Це все ж таки спроба просто остаточно розгромити незалежну Україну, поставити її на коліна. Судячи з усього, його сподівання, що у нього вийде зробити це дипломатичним шляхом, використовуючи Макрона та Меркель для того щоб привести Зеленського з його адміністрацією до вимушеної капітуляції, судячи з усього, ці сподівання не справдилися. Тому що інакше Путін не займав би такої жорсткої позиції», – зазначив політик.

При цьому чогось серйозного з боку Москви, на думку опозиціонера, слід очікувати після 9 травня 2020 року.

«Зараз він намагатиметься максимально ефективно використовувати 75-річчя перемоги для того щоб повністю відбілити Сталіна, для того щоб відбілити Радянський Союз, і відповідно отримати додатковий політичний капітал, який він інвестує у нові форми зовнішньої агресії», – підсумував Каспаров.