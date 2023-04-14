«Дамо по шиї»: мер Черкас та екснардеп відреагували на скандальний допис нардепа Яценка

Нардепа Антона Яценко звинувачують у політичній провокації та «хайпі» на імені «Азову»

Народний депутат України Антон Яценко виклав пост, в якому повідомив, що отримав прапор із подякою від бійця Батареї управління та артилерійської розвідки 3 окремої штурмової бригади «Азов». Проте управляння бригади офіційно заявило, що не надсилало Яценку прапорів із подякою, та звинуватило його в політичній провокації та піарі. У мережі розгорівся гучний скандал.

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Екснардеп та відомий волонтер Олег Петренко написав, що «дасть Тоші Яценку по потилиці» при зустрічі, та завчасно вибачився. Так Петренко відреагував на допис Дмитра Кухарчука, який і повідомив, що нардеп Антон Яценко отримав прапор із подякою від людини, яка зовсім не мала відношення до бригади «Азову».

Під дописом Петренка написав коментар міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Він відреагував радикально: «Беру слова назад, я його буду п….и», маючи на увазі Антона Яценка.

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Петренко пожартував, що нардеп Яценко має приголомшливу здатність об'єднувати людей. На допис Петренка нардеп та головний герой скандалу Антон Яценко ніяк не відреагував.

Зазначимо, що нардеп Антон Яценко опублікував фотографію, де тримає український прапор від нібито від бійця Батареї управління та артилерійської розвідки 3 окремої штурмової бригади «Азов» Ігора Франчука.

Фото Антона Яценка спричинило скандал у мережі фото: Антон Яценко/Facebook

«У результаті внутрішнього розслідування стало відомо, що людина яка вже переведена до іншої військової частини і не є бійцем 3 ОШБр прийняла самовільне рішення про передачу прапору. Дії Яценка прошу вважати спланованою провокацією, направленою на дискредитацію підрозділу», – написав командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр «Азов» Дмитро Кухарчук.

Зазначимо, що Антон Яценко – народний депутат України VI, VII, VIII та IX скликань. На Парламентських виборах в Україні 2012 р. балотувався по одномандатному виборчому округу № 200 (Черкаська область) від Партії регіонів. Член Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування. У травні 2021 року перейшов до фракції «Батьківщина», у березні 2022 покинув фракцію. 16 січня 2014, під час Євромайдану, голосував за пакет законів, які стали відомі як «Закони про диктатуру».

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Нагадаємо, що нещодавно нардеп Яценко втрапив в інший скандал. Під дописом Уманської міської ради у Facebook Яценко влаштував перепалку із журналісткою Юлією Пустовою та вдався до відвертих образ. Після розголосу у соцмережах нардеп видалив свої коментарі із нецензурними словами.

Раніше нардеп висловив неповагу до державного славня. Коли в Уманській міській раді заграв гімн України, присутній там Яценко демонстративно не встав та продовжував щось роздивлятися у смартфоні. Пізніше Яценко назвав виконання Державного Гімну «провокацією».