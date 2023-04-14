Нардеп опублікував фото з прапором України та втрапив у скандал
Народного депутата Антона Яценка звинуватили у піарі та політичній провокації
Народний депутат України Антон Яценко виклав пост, в якому повідомив, що отримав прапор від бійця Батареї управління та артилерійської розвідки 3 окремої штурмової бригади «Азов» Ігора Франчука із підписами його бойових побратимів в знак вдячності за надану допомогу.
Водночас командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр «Азов» Дмитро Кухарчук від імені управління бригади офіційно заявив: жодних рішень стосовно передачі прапору зі словами подяки чи будь-яких інших подяк Антону Яценко бригада не приймала.
«У результаті внутрішнього розслідування стало відомо, що людина яка вже переведена до іншої військової частини і не є бійцем 3 ОШБр прийняла самовільне рішення про передачу прапору. Дії Яценка прошу вважати спланованою провокацією, направленою на дискредитацію підрозділу», – написав Кухарчук.
Антон Яценко майже одразу відреагував на пост Кухарчука та написав коментар: «Від добра добра не шукають! До мене звернувся Ігор Франчук за допомогою, я допоміг, він надіслав мені цей прапор від душі, як кажуть. Я його з вдячністю виклав, але почалась політика. Це погано. Політікам нагадаю, що я двічі під санкціями РФ, але обгадити можно будь-кого, звичайно, особливо на замовлення. Прикро».
Кухарчук звинуватив нардепа в проросійських поглядах та зазначив, що Ігор Франчук, який передав прапор, не мав жодного права це робити.
«Я ніколи не був в ОПЗЖ. І я двічі під санкціями РФ з 2014 року, але стосовно Ігоря Франчука – на прапорі багато підписів, дивує читати таке! Я думав, що війна має прибрати різні політичні провокаціі, але бачу помилявся, на жаль», – відповів нардеп.
Зазначимо, що Антон Яценко – народний депутат України VI, VII, VIII та IX скликань. На Парламентських виборах в Україні 2012 р. балотувався по одномандатному виборчому округу № 200 (Черкаська область) від Партії регіонів. Член Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування. У травні 2021 року перейшов до фракції «Батьківщина», у березні 2022 покинув фракцію. 16 січня 2014, під час Євромайдану, голосував за пакет законів, які стали відомі як «Закони про диктатуру».
Нагадаємо, що нещодавно нардеп Яценко втрапив в інший скандал. Під дописом Уманської міської ради у Facebook Яценко влаштував перепалку із журналісткою Юлією Пустовою та вдався до відвертих образ. Після розголосу у соцмережах нардеп видалив свої коментарі із нецензурними словами.
Раніше нардеп висловив неповагу до державного славня. Коли в Уманській міській раді заграв гімн України, присутній там Яценко демонстративно не встав та продовжував щось роздивлятися у смартфоні. Пізніше Яценко назвав виконання Державного Гімну «провокацією».
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