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Екснардеп Михайло Добкін провів службу як диякон Московської церкви

Надія Карбунар
glavcom.ua
Екснардеп Михайло Добкін провів службу як диякон Московської церкви
Добкін веде службу біля церкви, фасад якої пошкоджено уламками від снарядів
фото: скріншот із відео

Сан диякона Добкін отримав торік у квітні

Колишній міський голова Харкова і ексдепутат Верховної Ради Михайло Добкін провів службу в харківському селищі П'ятихатки як диякон УПЦ МП.

На кадрах, які з'явилися в мережі, Добкін веде службу біля церкви, фасад якої пошкоджено уламками від снарядів.

Сан диякона Московської церкви Добкін отримав торік у квітні.

Нагадаємо, раніше колишній народний депутат Михайло Добкін, який раніше був членом проросійських партій «Партія регіонів» та «Опозиційний блок», різко висловився про російських окупантів, які сьогодні воюють проти України. Політик також закликав «вважати його націоналістом».

До слова, раніше стало відомо, що лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко вступив на службу до української армії

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Теги: Олег Ляшко Партія регіонів Опозиційний блок депутат партії Михайло Добкін

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