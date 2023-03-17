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Ордер на арешт Путіна, Словаччина передає Україні винищувачі. Головне за 17 березня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ордер на арешт Путіна, Словаччина передає Україні винищувачі. Головне за 17 березня
фото: з відкритих джерел

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі підозрює  Путіна у незаконній депортації дітей із окупованих територій України до Росії

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, Путін програв енергетичну битву, шантаж не спрацював,Данілов прокоментував вигнання Московської церкви з Лаври, уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29. Ці та інші події 16 березня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Відповідний пресреліз розміщено на сайті суду.

Путін програв енергетичну битву, шантаж не спрацював – Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що російському президенту Владіміру Путіну не вдалося шантажувати Європу скороченням поставок енергоносіїв. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Без насильства, але виселення буде: Данілов прокоментував вигнання Московської церкви з Лаври

Влада не буде насильно виселяти священників і ченців Києво-Печерської Лаври, але діятиме згідно з ухваленими нормативно-правовими актами. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Нардепи закликали Зеленського негайно присудити Шевченківську премію

Щойно гуманітарний комітет парламенту одноголосно звернувся до президента України з закликом підписати указ про присудження Шевченківської премії за 2023 рік. Про це повідомив народний депутат Володимир В'ятрович. 

Словаччина передає Україні винищувачі: рішення ухвалене

Уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29, а також ЗРК «Куб». Про це повідомляє словацьке видання Рravda. Винищувачі будуть служити для захисту українців, а не для використання літаків для нападу. Словаччина повинна отримати 900 млн євро компенсації від союзників за винищувачі.

Зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним: названо дату та головні теми розмови

Глава Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію з державним візитом 20-22 березня на запрошення президента РФ Володимира Путіна, про це повідомила пресслужба Кремля.Китай заявив, що дотримуватиметься об'єктивної та справедливої позиції щодо «української кризи» та просуватиме мирні переговори.

Нагадаємо, триває 387-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Теги: депутат переговори шантаж Олексій Данілов житло скандал арешт Генштаб радіо путін Китай Словаччина Свобода Сі Цзіньпін

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