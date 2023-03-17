Ордер на арешт Путіна, Словаччина передає Україні винищувачі. Головне за 17 березня

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі підозрює Путіна у незаконній депортації дітей із окупованих територій України до Росії

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, Путін програв енергетичну битву, шантаж не спрацював,Данілов прокоментував вигнання Московської церкви з Лаври, уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29. Ці та інші події 16 березня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Відповідний пресреліз розміщено на сайті суду.

Путін програв енергетичну битву, шантаж не спрацював – Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що російському президенту Владіміру Путіну не вдалося шантажувати Європу скороченням поставок енергоносіїв. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

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Без насильства, але виселення буде: Данілов прокоментував вигнання Московської церкви з Лаври

Влада не буде насильно виселяти священників і ченців Києво-Печерської Лаври, але діятиме згідно з ухваленими нормативно-правовими актами. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Нардепи закликали Зеленського негайно присудити Шевченківську премію

Щойно гуманітарний комітет парламенту одноголосно звернувся до президента України з закликом підписати указ про присудження Шевченківської премії за 2023 рік. Про це повідомив народний депутат Володимир В'ятрович.

Словаччина передає Україні винищувачі: рішення ухвалене

Уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29, а також ЗРК «Куб». Про це повідомляє словацьке видання Рravda. Винищувачі будуть служити для захисту українців, а не для використання літаків для нападу. Словаччина повинна отримати 900 млн євро компенсації від союзників за винищувачі.

Зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним: названо дату та головні теми розмови

Глава Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію з державним візитом 20-22 березня на запрошення президента РФ Володимира Путіна, про це повідомила пресслужба Кремля.Китай заявив, що дотримуватиметься об'єктивної та справедливої позиції щодо «української кризи» та просуватиме мирні переговори.

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Нагадаємо, триває 387-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.