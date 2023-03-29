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Йшла вулицею, а вони всіляко матюкали – дівчина із Закарпаття про ґвалтівників

glavcom.ua
Йшла вулицею, а вони всіляко матюкали – дівчина із Закарпаття про ґвалтівників
фото з відкритих джерел

Дівчинка зізналася, що підозрювані її обзивали

14-річна жертва ґвалтівників зі Закарпатської області зізналася, що її нападники знущались з неї у селі, обзиваючи нецензурними словами.   Про це вона розповіла в коментарі ТСН

Повідомляється, що дівчина тривалий період не могла поділитися цією проблемою, бо кривдники її залякали. Зокрема, навіть коли справа дійшла до суду, вони продовжували спокійно гуляти селом та знущатися з неї. 

«Вони три місяці сиділи в СІЗО. Потім прийшли й були спочатку з браслетами, а потім, коли почалася війна, браслети зняли та собі так взяли - вони ходили всюди по вулиці, і до магазину ходили. Я йшла вулицею і вони почали за мною усіляко кричати, матюками», – розповідає жертва.

Нагадаємо, що у Закарпатській області спалахнув скандал після того, як трьох підлітків, підозрюваних у сексуальному насильстві, засудили до умовних термінів. 

Таке рішення суду було зумовлено тим, що ґвалтівники мають гарні характеристики від громади та школи, де навчаються. Незабаром стало відомо, що мати двох підозрюваних працює у сільраді, що швидше за все допомогло їм одержати позитивну характеристику. 

Нагадаємо, на Закарпатті хлопці заманили свою подругу до подвір’я одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Після чого один з них вдарив дівчину, а потім по черзі зґвалтували її. Усі дії, що вчиняли над потерпілою, підлітки знімали на відео з метою шантажу. Пізніше відео знущань було завантажене в Інтернет та продемонстроване однокласникам в школі. Про зґвалтування онуки дізналася бабуся, з якою проживає дівчина, та викликала поліцію. На суді усі троє визнали свою провину.

Розголос ця справа отримала тільки днями, коли Воловецький районний суд виніс вирок ґвалтівникам – п'ять років ув'язнення з випробувальним терміном два роки. Замість компенсації у розмірі 450 тисяч гривень, на якій наполягала постраждала, суд спершу стягнув з трьох ґвалтівників по 20 тисяч і потім призначив ще 60 тисяч. Тобто сумарно 240 тисяч.

Прокуратура готує оскарження судового вироку.

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Теги: зґвалтування скандал Закарпаття

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