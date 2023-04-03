«Так хочеться бути схожим на НАБУ чи СБУ»: мережа висміяла нову уніформу Тищенка

Тищенко розробив панамки, жилети, та спеціальні логотипи на честь тимчасової слідчої комісії Верховної Ради

Нардеп «Слуги народу» Микола Тищенко виготовив спеціальну уніформу для тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яку очолює. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач.

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«Депутат Микола Тищенко зробив панамки, жилети, та спеціальні логотипи на честь тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. А як ваш день?», – зазначив він.

Журналіст також опублікував декілька фото, на яких Тищенко у спецформі.

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У коментарях під постом журналіста нову форму від Тищена одразу підняли насміх: «Це зелена парасолька від коктейля чи кавун, чи то після його «відрядження» на Балі натхнення прийшло?» «ТСК – Тайландський слідчий комісар з позивним «Бограч» спішить на допомогу», «Той випадок, коли ти депутат, але так хочеться бути схожим на НАБУ чи СБУ».

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко відомий низкою скандалів. Після заборони депутатам відпочивати за кордоном Тищенко поїхав у Таїланд, щоб «взаємодіяти з українською громадою». «Відрядження» народного депутата Миколи Тищенка у Таїланд викликало бурхливе обговорення громадськості.