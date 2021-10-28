Невакцинована жінка зіпсувала феноменальні показники Моршина

Єдина госпіталізована з Covid-19 у Моршині жінка не була щеплена проти коронавірусу

У вакцинованому Моршині не було жодного госпіталізованого з коронавірусом

У Моршині Львівської області, де в рамках пілотного проєкту МОЗ вакцинували майже 75% населення, лише одну пацієнтку поклали в лікарню з коронавірусом. Як розповів «Суспільному» мер міста Руслан Ільницький, госпіталізована жінка не отримувала щеплення від Covid-19.

За словами міського голови, загалом у місті інфіковані коронавірусом 27 осіб, з яких 26 перебувають на лікуванні вдома.

«На сьогодні 27 хворих, і з них одна літня жінка госпіталізована. Серед тої кількості хворих 10 осіб є вакциновані. Літня жінка була не щеплена. Люди, які не щеплені, важче переносять хворобу, тому бажано, щоб люди щепилися», сказав мер Моршина.

Він додав, що першою дозою вакцини в Моршині зараз щеплено 75% людей, а повністю імунізовані – 74 %.

Зазначимо, що ще 26 жовтня у курортному Моршині на Львівщині, який навесні взяв участь в експерименті МОЗ з масової вакцинації для вироблення колективного імунітету, жоден хворий на коронавірус не потребув госпіталізації.

Міський голова ділився, що очікування від масової вакцинації в них були дещо більші: мали надію, що люди взагалі не будуть хворіти. Але, за його словами, під час попередньої хвилі коронавірусу, яка була в березні, в Моршині госпіталізованих у важких станах було дуже багато, траплялися і летальні випадки.