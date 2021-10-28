Папа Римський зробив третє щеплення від Covid-19

Папа Франциск і його попередник Бенедикт XVI вакцинувалися від коронавірусу

Перші дві дози вакцини 84-річний Папа отримав 13 січня та 3 лютого відповідно

У Ватикані триває ревакцинація від Covid-19. Папа Римський Франциск отримав третє щеплення від коронавірусу, повідомляє Digi24.

«У другій половині жовтня Управління охорони здоров'я та гігієни Ватикану почало вводити третю дозу вакцини від коронавірусу, надаючи перевагу людям старше 60 років і вразливим верствам населення», – заявив прессекретар Ватикану Маттео Бруні.

Разом з Папою Франциском, 94-річний почесний Папа Бенедикт XVI також отримав третю дозу вакцини.

Перші дві дози вакцини Понтифік отримав 13 січня і 3 лютого.

Нагадаємо, що у вересні Папа Римський виступив за вакцинацію. Франциск нагадав, що протягом десятиліть дітей по всьому світу вакцинували від кору, паротиту і поліомієліту, «і ніхто нічого не говорив». Він допустив, що страхи і невпевненість з приводу вакцин від Covid-19 викликані різноманітністю препаратів, швидкими темпами затвердження і безліччю аргументів, «що розділяють».

Понтифік зазначив, що Ватикан вакцинував своїх резидентів, персонал та їхні сім'ї, за винятком невеликого кола людей. Сам Франциск отримав щеплення вакциною Pfizer.

Також відомо, що Папа Римський відвідає Україну. Однак точна дата наразі невідома.