Мер Моршина розповів, як вдалося переконати щепитися 75% мешканців міста

Ільницький: «Ми усі прагнули створити безпечну зону навколо нас»

Владі міста Моршин вдалося вакцинувати від коронавірусу більшу частину дорослого населення завдяки активній роботі сімейних лікарів та економічному фактору. Адже під час локдауну навесні практично усі містяни сиділи без роботи через закриті санаторії, якими славиться курортне місто. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міський голова Моршина Руслан Ільницький.

«Ключовими стали, на мою думку, економічний фактор та переконання лікарів. Ми усі прагнули створити безпечну зону навколо нас і, як наслідок, дати можливість працювати санаторіям, а людям – не сидіти без роботи», – зазначив Ільницький.

Мер Моршина заявляє, що ще у квітні влада проводила дуже активну інформаційну кампанію. «Досить високий показник пов'язаний із тим, що у Моршині був реалізований проєкт Міністерства охорони здоров’я про одночасну вакцинацію дорослого населення ще 13 квітня... Ми робили досить стандартні речі: виготовили білборди, встановили намети, де роздавали буклети. Дуже важливо, що сімейні лікарі здійснювали обдзвони своїх пацієнтів і переконували їх вакцинуватися. Лікарі дуже активно працювали: багатьох пацієнтів не з першого разу, але все ж вдавалося переконати. До того ж, самі сімейні лікарі у нас вакциновані», – наголосив Ільницький.

За словами мера, місто не витратило на інформаційну кампанію жодної копійки, усе робилося за спонсорські кошти. «З бюджету ми не витратили жодної копійки. По-перше, у нас працювало багато волонтерів. По-друге, всі витрати взяли на себе спонсори. Крім того, я вдячний усім засобам масової інформації, які проявляли інтерес до теми вакцинації у Моршині», – уточнив очільник Моршина.

Ільницький переконує, що ініціатива такого експерименту належала саме керівництву міста, а не МОЗу. «Оскільки у квітні у нас закрили всі санаторно-курортні заклади, ми – керівництво міста – думали про те, до яких нестандартних заходів можна вдатися, аби уникнути повторення такої ситуації. Я скерував листа до прем’єр-міністра, де запропонував можливість запровадження цього пілотного проєкту саме у Моршині. Вже глава уряду доручив МОЗ, Міністерству розвитку територій. Мене підтримала Львівська обладміністрація. Після того розпочалося постачання вакцин у Львівський обласний лабораторний центр. МОЗ моніторив ситуацію із реалізацією цього проєкту. Тобто ініціатива йшла від нас», – уточнив мер Моршина.

До слова, у Моршині Львівської області, де в рамках пілотного проєкту МОЗ вакцинували майже 75% населення, лише одну пацієнтку поклали в лікарню з коронавірусом.

Зазначимо, що ще 26 жовтня у курортному Моршині на Львівщині, який навесні взяв участь в експерименті МОЗ з масової вакцинації для вироблення колективного імунітету, жоден хворий на коронавірус не потребув госпіталізації.

До слова, за минулу добу, 27 жовтня, в Україні зафіксовано 26 071 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 830, медпрацівників – 477), що є найвищим показником з початку пандемії.

Нагадаємо, на Закарпатті замість щеплення медики зливали вакцини в каналізацію.