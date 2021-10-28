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    Львів з 30 жовтня закривається на жорсткий карантин

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    Ресторани і кав'ярні міста зможуть працювати, якщо&nbsp;усі співробітники і гості закладу мають щеплення від коронавірусу&nbsp; - Львів з 30 жовтня закривається на жорсткий карантин
    Ресторани і кав'ярні міста зможуть працювати, якщо усі співробітники і гості закладу мають щеплення від коронавірусу 
    фото: 032.ua

    У Львові діятимуть обмеження «червоної зони»: концертів у місті поки не буде

    Вже цієї суботи, із 30 жовтня, Львів переходить до «червоної» карантинної зони. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, у місті запроваджуються жорсткі обмеження.

    «Львів переходить в зовсім інший ритм життя. Припиняють роботу заклади культури, не буде масових заходів, тобто концертів, це усе заборонено», – відзначив Садовий.

    За словами мера, в магазинах першої необхідності й аптеках будуть встановлені температурні скринінги. Заклади громадського харчування матимуть змогу продовжити роботу, лише у разі 100% вакцинації усіх співробітників.

    «Плюс, відвідувачі, які заходять – мають бути або вакциновані, або мають показати негативний ПЛР-тест. Якщо є порушення – автоматично заклад закривають», – додав Садовий.

    Починаючи з понеділка, старші й молодші класи йдуть на дистанційне навчання, а садочки – продовжують роботу.

    Нагадаємо, львівські медики показали відео з ковідних лікарень та виступили за локдаун. Враховуючи стрімкі темпи госпіталізацій, вже за тиждень медикам не буде куди класти пацієнтів. Наразі у Львові виписують значно менше пацієнтів, аніж госпіталізують.

    До слова, на Львівщині від коронавірусу подружжя померло в один день.

    Як раніше повідомлялося, у Львові від коронавірусу померла мати трьох дітей. Уся родина противники вакцинації.

    Нагадаємо, як розповів директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис в інтерв’ю «Главкому», однією із найбільших проблем у лікарнях під час цієї хвилі коронавірусу є велика кількість кисневозалежних пацієнтів із тяжкою формою перебігу хвороби, з блискавичним розвитком пневмонії.

    Раніше заступниця львівського міського голови Галина Слічна розповіла, як протягом дев’яти місяців боролася із коронавірусною хворобою та її важкими наслідками – ураженням легень.

    У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що на Львівщині судили директорку школи, яка не забезпечила 80% вакцинації освітян.

    Читайте також інтерв'ю: Коронавірусний колапс на Львівщині. Серед шпиталізованих – 97,5% пацієнтів невакциновані
    Теги: Андрій Садовий Львів мер ресторан хвороби карантин щеплення вакцинація концерт
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    Львів з 30 жовтня закривається на жорсткий карантин