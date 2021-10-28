Львів з 30 жовтня закривається на жорсткий карантин

Ресторани і кав'ярні міста зможуть працювати, якщо усі співробітники і гості закладу мають щеплення від коронавірусу

У Львові діятимуть обмеження «червоної зони»: концертів у місті поки не буде

Вже цієї суботи, із 30 жовтня, Львів переходить до «червоної» карантинної зони. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, у місті запроваджуються жорсткі обмеження.

«Львів переходить в зовсім інший ритм життя. Припиняють роботу заклади культури, не буде масових заходів, тобто концертів, це усе заборонено», – відзначив Садовий.

За словами мера, в магазинах першої необхідності й аптеках будуть встановлені температурні скринінги. Заклади громадського харчування матимуть змогу продовжити роботу, лише у разі 100% вакцинації усіх співробітників.

«Плюс, відвідувачі, які заходять – мають бути або вакциновані, або мають показати негативний ПЛР-тест. Якщо є порушення – автоматично заклад закривають», – додав Садовий.

Починаючи з понеділка, старші й молодші класи йдуть на дистанційне навчання, а садочки – продовжують роботу.

Нагадаємо, львівські медики показали відео з ковідних лікарень та виступили за локдаун. Враховуючи стрімкі темпи госпіталізацій, вже за тиждень медикам не буде куди класти пацієнтів. Наразі у Львові виписують значно менше пацієнтів, аніж госпіталізують.

До слова, на Львівщині від коронавірусу подружжя померло в один день.

Як раніше повідомлялося, у Львові від коронавірусу померла мати трьох дітей. Уся родина противники вакцинації.

Нагадаємо, як розповів директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис в інтерв’ю «Главкому», однією із найбільших проблем у лікарнях під час цієї хвилі коронавірусу є велика кількість кисневозалежних пацієнтів із тяжкою формою перебігу хвороби, з блискавичним розвитком пневмонії.

Раніше заступниця львівського міського голови Галина Слічна розповіла, як протягом дев’яти місяців боролася із коронавірусною хворобою та її важкими наслідками – ураженням легень.

У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині судили директорку школи, яка не забезпечила 80% вакцинації освітян.