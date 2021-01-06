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    Уряд не збирається скасовувати січневий локдаун

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    Очільник МОЗ вважає, що спалах інфекційних хвороб в Україні ще попереду - Уряд не збирається скасовувати січневий локдаун
    Очільник МОЗ вважає, що спалах інфекційних хвороб в Україні ще попереду
    Фото з відкритих джерел

    Із третього тижня січня в країні очікується спалах грипу

    У Міністерстві охорони здоров’я виступають проти перенесення січневого локдауну. Адже наразі в Україні збільшується кількість важких хворих на коронавірус. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час брифінгу 6 січня. 

    «МОЗ проти перенесення такого карантину, проти його скасування. Хочу нагадати, що у нас фіксується близько 5-7 тисяч випадків захворювання на Covid-19. Щодня від цієї хвороби помирає близько 200 людей, наразі понад 23 тисячі людей перебувають у лікарнях», - пояснив міністр. 

    За його словами, сьогодні 10% пацієнтів, яких госпіталізували в лікарні, належить до категорії важких. 

    «Ми прогнозуємо, що після новорічних свят у нас буде зростання кількості хворих на Covid-19. Ми всі бачили, що були масові скупчення людей, що були святкування. Як наслідок, це буде збільшувати навантаження на нашу медичну систему», - сказав Степанов.

    Поруч з цим з середини січня в Україні очікують зростання хворих на грип. У середині лютого може бути пік цієї хвороби.

    Також Нацслужба здоров’я оприлюднила поради для безпечного святкування Різдва

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1090496
    • Одужали
      761898
    • Хворіють
      309241
    • Померли
      19357

    В Україні за минулу добу, 5 січня, зафіксовано 6 911  нових випадків Covid-19: госпіталізовано – 2 978 осіб, летальних випадків – 228, одужало – 14 490 осіб, здійснено тестувань за добу – 52 968 (зокрема методом ПЛР – 34 938, методом ІФА – 18 030). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 090 496 осіб, одужало – 761 898 осіб, летальних випадків – 19 357, проведено ПЛР-тестувань – 5 680 116.

     Читайте також: Новий локдаун. Повний список обмежень, які вступають в силу з 8 січня

     

    Теги: Міністерство охорони здоров'я грип Максим Степанов хвороби карантин уряд коронавірус
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