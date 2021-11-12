Миколаївський суд оштрафував матір, син якої матюкався на однокласників у Instagram
Суд наклав на матір хлопця штраф у розмірі 850 грн та зобов’язав її виплатити судовий збір в розмірі 454 грн
Новобузький райсуд Миколаївської області оштрафував матір неповнолітнього користувача Instagram за те, що її син-школяр ображав неповнолітніх у Instagram.
Таких проваджень стосовно школяра цілих три, інформує dev.ua.
Згідно з матеріалами справи, 28 вересня 2021 року син відповідачки вчинив булінг (цькування) неповнолітньої шляхом написання непристойних слів та образ в мережі Instagram.
Такими діями він завдав шкоду психічному здоров'ю дівчини.
Оскільки малолітньому булеру ще немає 16 років, відповідальність за його дії понесла мати. Вона вину у вчиненому визнала в повному обсязі, зазначивши, що неоднократно проводила з сином бесіди щодо недопустимості такої поведінки з однокласниками.
Суд наклав на відповідачку штраф у розмірі 850 грн та зобов’язав її виплатити судовий збір в розмірі 454 грн. Такий штраф встановлений по кожному з трьох епізодів.
Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли користувачі Instagram притягуються до відповідальності за образи в соцмережі. Нещодавно dev.ua писав про те, що суд зобов'язав спростувати образливі коментарі користувачки в бік адвоката.
А прецедент, коли суд за невиконання договору інстаблогеркою став на сторону замовниці, описаний тут.
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