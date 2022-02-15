Міністр інфраструктури анонсував третій сезон «Великого будівництва»

У планах програми «Велике будівництво» на цей рік побудувати та відновити 5 500 км державних доріг та 300 штучних споруд

В рамках оновлення залізниці готуються відремонтувати 750 км колій та закупити 1500 нових вантажних вагонів

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков оголосив, що через кілька тижнів стартує 3-ій масштабний будівельний сезон програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це він повідомив у своєму Facebook.

Зокрема, у планах програми на цей рік побудувати та відновити 5 500 км державних доріг та 300 штучних споруд. В рамках оновлення залізниці готуються відремонтувати 750 км залізничних колій та закупити 1500 нових вантажних вагонів. Продовжується будівництво нових злітно-посадкові смуг.

Також стартує модернізація міжнародних автомобільних пунктів пропуску. Розпочинається розбудова перших пілотних 6-ти Національних природних парків, старт оновлення 6 Дніпровських судноплавних шлюзів, масштабні будівельні роботи в українських портах тощо.

«Зараз, як ніколи, важливо вірити у спроможність держави оперативно реагувати на потенційні загрози – та послідовно дотримуватися поставлених цілей. У нашій команді усі працюють у режимі 24/7. Ми на постійному зв’язку з нашими міжнародними партнерами та українським бізнесом», – наголосив Олександр Кубраков.

Він розповів, що Міністерство працює над усуненням загроз, пов’язаних з російською агресією.

Напередодні, нагадав він, було прийнято рішення про виділення 16,6 млрд грн з резервного фонду Державного бюджету України для гарантування безпеки польотів літаків у повітряному просторі країни. Паралельно завершується обстеження морського коридору між західною межею району незаконних морських навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки.

«Українське небо відкрите, порти у Чорному морі працюють у штатному режимі – продовжуємо забезпечувати стабільну роботу інфраструктурної галузі», – розказав Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що в рамках програми цього року планують реалізувати 715 об'єктів по всій країні.