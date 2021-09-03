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    Евакуація з Кабула: посол розповів, як Україна домовлялася з «Талібаном»

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    Україна посіла восьме місце за кількістю евакуйованих людей з Кабула - Евакуація з Кабула: посол розповів, як Україна домовлялася з «Талібаном»
    Україна посіла восьме місце за кількістю евакуйованих людей з Кабула
    Фото: Володимир Зеленський / Twitter

    Дипломат визнав, що без певних контактів – офіційних, неофіційних, через посередників – здійснити вивезення громадян з Афганістану неможливо

    Попри відсутність політичного визнання «Талібану», українській стороні довелось контактувати з угрупуванням для того, щоб люди з українських списків на евакуацію змогли потрапити в аеропорт Кабула. Про це «Європейській правді» розповів Василь Серватюк, посол України в Таджикистані.

    Саме через це посольство координувалась евакуація, оскільки посольства в самому Афганістані в України не було.

    «Ми розуміємо, що без певних контактів – офіційних, неофіційних, через посередників – здійснити вивезення громадян неможливо. Не відкрию вам таємниці, що коли мали вилітати наші шість евакуаційних рейсів і до літака потрібно було пройти через три кільця охорони «Талібану» – з ними треба було домовлятися. Є група афгано-української дружби, які надавали нам допомогу, транспорт, вели перемовини з «Талібаном» – і людей пропускали», – розповів Серватюк.

    Він зазначив, що перед терактом 26 серпня біля воріт аеропорту – про підготовку якого заздалегідь знала західна розвідка – люди з українських списків теж отримали попередження від посольства з проханням не їхати в аеропорт. Жоден з них внаслідок теракту не загинув.

    Серватюк розповів також, що евакуаційні рейси до України формували за чотирма списками.

    Напередодні Головне управління розвідки Міноборони показало ексклюзивні кадри з евакуаційної місії України в Кабулі.

    Попри те що Україна не мала свого миротворчого контингенту в Афганістані, вона посіла восьме місце за кількістю евакуйованих людей серед Європейських країн – евакуйовано понад 700 осіб.

    Нагадаємо, посольство США в Україні подякувало Силам спеціальних операцій України допомогу під час евакуації з Афганістану.

    Згодом також держсекретар США подякував Україні за допомогу в евакуації з Афганістану.

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    Теги: розвідка Афганістан посол аеропорт посольство Україна Талібан транспорт евакуація
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    Евакуація з Кабула: посол розповів, як Україна домовлялася з «Талібаном»