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Що треба зробити після сплати штрафу від ТЦК: роз'яснення Міноборони

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Що треба зробити після сплати штрафу від ТЦК: роз'яснення Міноборони
Сплата штрафу не звільняє від обов'язку оновлення даних
фото з відкритих джерел

Оновити дані військовозобов'язаним можна онлайн, без відвідування ТЦК

Після сплати штрафу від ТЦК та СП військовозобов'язані громадяни мають оновити свої військово-облікові дані. Така вимога теж стосується тих, хто сплачує заборгованість онлайн у застосунку «Резерв+». Про це, як пише «Главком», в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Представниця оборонного відомства наголосила, що сплата штрафу не звільняє від обов'язку щодо оновлення даних, але йти до ТЦК та СП задля цього необов'язково.

«Для тих, хто ще не встиг оновити дані, є зручний спосіб: зробити це в застосунку «Резерв+» без походу до ТЦК. Обов'язок зберігається навіть після сплати штрафу», — зазначила Черногоренко, нагадавши, що у застосунку можна сплатити штраф із 50% знижкою.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів – до 5 листопада 2025 року.

Раніше у застосунку «Резерв+» зʼявились дві нові функції: відображення інвалідності в електронному військовому документі та збереження старої версії цього документа після оновлення. У оновленій версії «Резерв+» користувачі зможуть бачити, яку мають групу інвалідності та її причину – ці дані автоматично зʼявляються у військовому документі в застосунку.

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Теги: ТЦК Міноборони військомат штраф мобілізація

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