Київ: посадовці ТЦК отримували хабарі від ухилянтів, ділок розробив хитру схему

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років

Маючи соціальні та професійні зв’язки, ділок налагодив схему сприяння у наданні неправомірної вигоди службовим особам одного з районних ТЦК та СП міста Києва

У Києві викрито чоловіка, який налагодив схему пособництва у наданні хабарів посадовцям одного з районних ТЦК. За $20 тис. він обіцяв «вирішити» питання з військовим обліком, зокрема видалити дані про розшук із системи «Оберіг» та посприяти оформленню документів для виїзду за кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Спецпрокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, громадянин, маючи соціальні та професійні зв’язки, налагодив схему сприяння у наданні неправомірної вигоди службовим особам одного з районних ТЦК та СП міста Києва за розв'язання питань, пов’язаних із військовим обліком.

Фігуранта справи затримано після одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі $10 тис. фото: Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону/Facebook

«У межах реалізації злочинної схеми, підозрюваний пообіцяв громадянину за $20 тис. вплинути на службових осіб ТЦК та СП з метою видалення інформації про його розшук із бази «Оберіг» та оформлення відповідних документів, що дозволяють перетин державного кордону в умовах воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що після одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі $10 тис. фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України, предмет неправомірної вигоди вилучено.

Після одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 10 тис доларів США фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України, предмет неправомірної вигоди вилучено фото: Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону/Facebook

Київською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону спільно з ГУНП в місті Києві за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР НПУ повідомлено про підозру особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди). Затриманому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Наразі вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Київською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону спільно з ГУНП в місті Києві за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР НПУ повідомлено про підозру особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України (пособництво у одержанні службовою особою неправомірної вигоди).

Нагадаємо, поліцейські затримали підозрюваного, який за $5,9 тис. «допомагав» військовозобов’язаним оновити дані у територіальному центр комплектування та соціальної підтримки без їх особистої участі. За даними правоохоронців, порушник запевняв – якщо чоловіки самостійно прийдуть до РТЦК, їх неодмінно мобілізують, але він може вирішити питання щодо проходження ними процедури оновлення військово-облікових даних у базі «Оберіг» з відображенням у додатку «Резерв» та отримання необхідних документів без їх особистої присутності. Сума такої «послуги» вартувала військовозобов’язаним $5.9 тис.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області сталася надзвичайна подія: у Калуському районі чоловік під час спільного рейду поліції та територіального центру комплектування (ТЦК) погрожував поліцейському сокирою. Інцидент трапився під час перевірки документів у місцевого мешканця, який мав проблеми з законом в минулому та порушив правила військового обліку.

До слова, у застосунку «Резерв+» запустився новий сервіс – сплата штрафів. Тепер військовозобов’язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%, без черг та паперів. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку. Міноборони пояснює, що в першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. Сплатити штраф за інші порушення військового обліку в «Резерв+» можна буде пізніше.