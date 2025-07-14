У Києві перед судом постане жінка, яка за $4 тис. обіцяла зняття з розшуку ТЦК (фото)

Фігурантка справи за $4 тис. обіцяла чоловіку виключити його з переліку осіб, що перебувають у розшуку

Жінку затримали на місці скоєння злочину під час отримання грошей за «послугу» з виключення особи з переліку осіб, які перебувають у розшуку

У Києві перед судом постане жінка, яка за гроші обіцяла військовозобов'язаному зняти його з розшуку ТЦК. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Повідомляється, що фігурантка за $4 тис. обіцяла чоловіку виключити його з переліку осіб, що перебувають у розшуку.

«Порушниця запевнила чоловіка, що має вплив на працівників одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Також вона повідомила, що за додаткові 6 500 доларів, може організувати фіктивне працевлаштування на підприємстві, яке має право бронювати працівників від мобілізації», – зазначили у поліції.

Жінку затримали на місці скоєння злочину під час отримання грошей фото: поліція Києва/Facebook

Жінку затримали під час отримання $4 тис. за послугу з виключення особи з переліку осіб, які перебувають у розшуку фото: поліція Києва/Facebook

Жінку затримали на місці скоєння злочину під час отримання $4 тис. за послугу з виключення особи з переліку осіб, які перебувають у розшуку.

За скоєний злочин наступні вісім років порушниця може провести за ґратами фото: поліція Києва/Facebook

Наразі слідчі скерували обвинувальний акт до суду. За скоєний злочин наступні вісім років порушниця може провести за ґратами.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області сталася надзвичайна подія: у Калуському районі чоловік під час спільного рейду поліції та територіального центру комплектування (ТЦК) погрожував поліцейському сокирою. Інцидент трапився під час перевірки документів у місцевого мешканця, який мав проблеми з законом в минулому та порушив правила військового обліку.

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