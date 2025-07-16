ТЦК зобовʼязані знімати на відео всіх осіб, кому вручають повістку – юристи

Фіксація на особисті телефони, планшети працівників ТЦК не передбачена, а тому їх використання є порушенням

В Україні продовжуються заходи загальної мобілізації. Військовий адвокат Дар’я Соларьова наголосила: здійснювати фото- і відеофіксацію врученні повісток можуть тільки уповноважені представники ТЦК, які призначені наказом керівника ТЦК. Про це зазначено у публікації «Главкома» «Посміхніться, вас знімають!». ТЦК озброїлися бодікамерами і пішли в народ».

Відеофіксація здійснюється на портативні відеореєстратори і відбувається з моменту початку заходів оповіщення та до їх завершення безперервно, за умови певних обставин (наприклад, якщо на кадр потрапляє військовий об'єкт). Про таку фіксацію особа має бути попереджена. Юрист зауважила: фіксація на особисті телефони, планшети працівників ТЦК не передбачена, а тому їх використання є порушенням.

ТЦК зобовʼязані знімати всіх осіб, коли вручають повістку, перевіряють документи. Це імперативна вимога закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тобто обов’язкова, наголосила адвокат.

«На мою думку, використання бодікамер насамперед «на руку» військовозобовʼязаним, аби потім довести протиправну поведінку, якщо така мала місце. Наразі судовий реєстр містить вже достатньо рішень, якими було скасовано постанови про накладення штрафів за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Основна причина – ТЦК не надали доказів дотримання ними вимог закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема, не надали суду відповідні докази фото- і відеофіксації процесу перевірки документів особи», – сказала Соларьова.

Адвокат із Адвокатського об'єднання Leshchenko & Partners Данило Трясов у коментарі «Главкому» зазначив: якщо співробітники ТЦК вручають повістку або перевіряють військово-облікові документи і при цьому не здійснюють фото та/або відеофіксацію це вже є порушенням з боку ТЦК. Він нагадав, що використання бодікамер співробітниками ТЦК регулюється Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації (постанова Кабміну від 16 травня 2024 року №560) і наказом Міноборони від 6 серпня 2024 року №532.

«У разі оскарження у суді протиправних дій ТЦК та постанови про притягнення вас до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (стаття 210-1 Кодексу про адмінправопорушення) відсутність таких доказів як фото та відеофіксації вручення повістки, перевірки військово-облікових документів та інших дій ТЦК, є порушенням законодавства. Тоді суд може встановити, що ТЦК не довів вину особи, яка притягнута до адміністративної відповідальності, що у свою чергу є підставою для закриття провадження у зв’язку з відсутністю події і складу адмінправопорушення та скасування постанови про накладення штрафу», – резюмував Трясов.

Як повідомляв «Главком», 15 липня Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів – до 5 листопада 2025 року.