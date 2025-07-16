Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ТЦК зобовʼязані знімати на відео всіх осіб, кому вручають повістку – юристи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
ТЦК зобовʼязані знімати на відео всіх осіб, кому вручають повістку – юристи
фото з відкритих джерел

Фіксація на особисті телефони, планшети працівників ТЦК не передбачена, а тому їх використання є порушенням

В Україні продовжуються заходи загальної мобілізації. Військовий адвокат Дар’я Соларьова наголосила: здійснювати фото- і відеофіксацію врученні повісток можуть тільки уповноважені представники ТЦК, які призначені наказом керівника ТЦК. Про це зазначено у публікації «Главкома» «Посміхніться, вас знімають!». ТЦК озброїлися бодікамерами і пішли в народ».

Відеофіксація здійснюється на портативні відеореєстратори і відбувається з моменту початку заходів оповіщення та до їх завершення безперервно, за умови певних обставин (наприклад, якщо на кадр потрапляє військовий об'єкт). Про таку фіксацію особа має бути попереджена. Юрист зауважила: фіксація на особисті телефони, планшети працівників ТЦК не передбачена, а тому їх використання є порушенням.

ТЦК зобовʼязані знімати всіх осіб, коли вручають повістку, перевіряють документи. Це імперативна вимога закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тобто обов’язкова, наголосила адвокат.

«На мою думку, використання бодікамер насамперед «на руку» військовозобовʼязаним, аби потім довести протиправну поведінку, якщо така мала місце. Наразі судовий реєстр містить вже достатньо рішень, якими було скасовано постанови про накладення штрафів за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Основна причина – ТЦК не надали доказів дотримання ними вимог закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема, не надали суду відповідні докази фото- і відеофіксації процесу перевірки документів особи», – сказала Соларьова.

Адвокат із Адвокатського об'єднання Leshchenko & Partners Данило Трясов у коментарі «Главкому» зазначив: якщо співробітники ТЦК вручають повістку або перевіряють військово-облікові документи і при цьому не здійснюють фото та/або відеофіксацію це вже є порушенням з боку ТЦК. Він нагадав, що використання бодікамер співробітниками ТЦК регулюється Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації (постанова Кабміну від 16 травня 2024 року №560) і наказом Міноборони від 6 серпня 2024 року №532.

«У разі оскарження у суді протиправних дій ТЦК та постанови про притягнення вас до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (стаття 210-1 Кодексу про адмінправопорушення) відсутність таких доказів як фото та відеофіксації вручення повістки, перевірки військово-облікових документів та інших дій ТЦК, є порушенням законодавства. Тоді суд може встановити, що ТЦК не довів вину особи, яка притягнута до адміністративної відповідальності, що у свою чергу є підставою для закриття провадження у зв’язку з відсутністю події і складу адмінправопорушення та скасування постанови про накладення штрафу», – резюмував Трясов.

Як повідомляв «Главком», 15 липня Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів – до 5 листопада 2025 року.

Читайте також:

Теги: Україна війна ТЦК мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністерство оборони України анонсувало реформу ВЛК. Закон прийнято
Рада прийняла Закон про Реєстр військових: ВЛК стане без прив'язки до ТЦК?
17 червня, 14:48
ТЦК: з боку представників РТЦК та СП «жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина вчинено не було»
На Харківщині чоловік випав із вікна будівлі ТЦК
20 червня, 12:13
фото: Одеський обласний ТЦК/Facebook
Ексголова Одеського ТЦК Борисов збирався втекти? Апеляційний суд ухвалив рішення
20 червня, 13:38
Ломаченко: Під загрозою життю живуть всі люди, що залишилися в Україні
Ломаченко у Facebook посварився зі Стерненком та згадав про ТЦК
24 червня, 21:54
Працівники ТЦК брали гроші за те, щоб зняти з розшуку військовозобов’язаних
У Запоріжжі викрито працівників ТЦК, які допомогли 1,5 тис. чоловіків уникнути мобілізації
3 липня, 15:29
Воєнний стан вперше було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року
Нардеп анонсував продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
6 липня, 09:18
Зруйнований російською атакою ТЦК у Полтаві
ЗСУ назвали три способи, якими росіяни зривають мобілізацію в Україні
6 липня, 20:47
За словами Буткевича, незабаром він почне проходити курс базової загальної військової підготовки
Журналіст Буткевич розповів деталі про свою мобілізацію
11 липня, 21:12
Фігурантка справи за $4 тис. обіцяла чоловіку виключити його з переліку осіб, що перебувають у розшуку
У Києві перед судом постане жінка, яка за $4 тис. обіцяла зняття з розшуку ТЦК (фото)
14 липня, 17:36

Події в Україні

Окупанти атакували Черкащину: постраждали десятки будинків
Окупанти атакували Черкащину: постраждали десятки будинків
Розвідка повідомила, чи зможе Україна застосувати ракети Tomahawk
Розвідка повідомила, чи зможе Україна застосувати ракети Tomahawk
Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2025 року
ТЦК зобовʼязані знімати на відео всіх осіб, кому вручають повістку – юристи
ТЦК зобовʼязані знімати на відео всіх осіб, кому вручають повістку – юристи
Втрати ворога станом на 16 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ атакувала Запоріжжя дронами та артилерією: постраждала 12-річна дитина
РФ атакувала Запоріжжя дронами та артилерією: постраждала 12-річна дитина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2025
81K
Генпрокурор ухвалив рішення щодо всіх прокурорів з інвалідністю
37K
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
12K
З українських прилавків зникає популярна риба
5147
Київ: посадовці ТЦК отримували хабарі від ухилянтів, ділок розробив хитру схему

Новини

День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua